Taiwan Semiconductor: Ausbruch voraus?

Taiwan Semiconductor (Monatschart): Extrem starke Nachfrage seit Jahresbeginn.

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Aktuell einmal mehr hochinteressant: die …

…Emerging Markets! Heute, zum Wochenschluss hin, geht es um den Basiswert Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ISIN: US8740391003). Dieser Blue Chip aus Fernost schlägt drei Fliegen mit einer Klappe: der Boom in der Chip-Industrie; das Comeback der Asiaten und der Reiz der Emerging Markets – ein Fall für meinen Newsletter!

Die Company. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC) gilt als weltgrößter Chip-Hersteller; ist also in der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen und Halbleiterprodukten tätig. Dabei geht es aber auch um die Herstellung von Masken sowie der Bereitstellung von computergestützten Design-Dienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 620 Mrd. USD gilt der Basiswert als Blue Chip in Taiwan; 94 Prozent der ausgegebenen Aktien befinden sich in Streubesitz.

Die Ausgangslage. Am Donnerstag, 13. Januar gab es Geschäftszahlen für das abgelaufene Q4/2021. Fakt ist: TSMC verzeichnete ein extrem starkes Umsatz- und Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Was die Charttechnik anbelangt, so dürfte die Kurs-Lethargie des vergangenen Börsenjahres bald schon ad acta gelegt werden – Chartisten sehen eine potenzielle Break-out-Situation! Selbst das KGV(2022e) von rund 21,7 bezeichne ich, angesichts der Marktstellung von TSMC, fundamental als okay.

Wie geht es weiter? Die Ausgangslage überzeugt sowohl fundamental als auch charttechnisch. Entscheidend ist nun, dass der bisherige Widerstand im Bereich um 142 USD nach oben durchbrochen wird! Dann könnten den Papieren eine fantastische Zukunft bevorstehen. Der MA(200) strebt wieder aufwärts und dürfte bald schon die horizontale Preislinie um 132,26 USD in ihrer Eigenschaft als Support unterstützen. Kursrücksetzer könnte man sogar als längerfristig ausgelegte Kaufmöglichkeit bezeichnen. Schlusskurs der TSMC-Aktie am 14. Januar 2022 in Frankfurt: 123,20 EUR (+2,0%). Freitagskurs an der Börse in New York: 140,91 USD (+1,2%).

Soweit für den heutigen Handelstag; für die aktuelle Börsenwoche! Ich wünsche Ihnen zwei schöne und geruhsame Tage. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.