Tagesausblick für 9.9.: DAX unentschlossen. BMW, Nikola und Tesla im Fokus!

Die europäischen Aktienmärkte gaben die gestrigen Gewinne heute zum großen Teil wieder ab. Vor allem die Schwäche der US-Techwerte erweist sich aktuell als Bremsklotz und drückt dies- und jenseits des Atlantiks auf die Kauflaune. So verlor der DAX® heute knapp 0,8 Prozent auf 13.000 Punkte und der EuroStoxx®50 1,2 Prozent auf 3,275 Punkte.

Am Anleihemarkt gab es heute teils große Schwankungen. Zum Handelsschluss sank die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf -0,496 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere gab in den ersten Handelsstunden rund drei Punkte auf 0,667 Prozent nach. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein recht unterschiedliches Bild. Gold blieb stabil oberhalb von 1.920 US-Dollar. Silber hingegen pendelte zwischen 26 und 27 US-Dollar. Der Ölpreis kam kräftig unter Druck. Die Notierung für ein Barrel Brent sank um sechs Prozent auf 39,40 US-Dollar. Auslöser war die Furcht vor ein anhaltend schwachen Nachfrage.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post zeigte heute ein bullish engulfing und stabilisierte sich damit oberhalb der Unterstützungsmarke von EUR 37,40. Kommt nun ein Rebound in Richtung Allzeithoch? HeidelbergCement profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Autobauer BMW, Daimler und VW konnten dank guter Absatzzahlen in China heute gegen den Trend zulegen. DB Cargo hat einen Großauftrag über Güterloks an Siemens vergeben. Die Aktie gab dennoch leicht nach und testete die Unterstützungsmarke bei EUR 115,40. Luftfahrtaktien wie Airbus, Deutsche Lufthansa und MTU Aero Engines zählten heute erneut zu den größeren Verlierern. Hintergrund sind Spekulationen, dass Lufthansa die Flotte möglicherweise stärker verringert als zunächst geplant. Nikola gab nach dem Einstieg von General Motors kräftig Gas. Die Aktie des E-Autoherstellers Tesla eröffnet nach Abschluss der Kapitalerhöhung zweistellig im Minus. Zudem drückt die Nicht-Aufnahme in den S&P-500-Index auf die Stimmung.

Morgen wird Dermapharm Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

China – Verbraucherpreise

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.100/13.150/13.300/13.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.600/12.740/12.850/12.900 Punkte

Der DAX® startete bereits schwach in den Tag und bildete im Bereich von 12.850 Punkten eine Unterstützung. Am späten Nachmittag konnte der Index die Tagesverluste wieder eindämmen und setzte sich im Bereich von 13.000 Punkten fest. Gelingt der Ausbruch über diese Marke hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 13.100/13.150 Punkte. Für mehr fehlen aktuell die Impulse. Auf der Unterseite hat der Index zwischen 12.600 und 12.850 eine breite Unterstützungszone gebildet.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR03FZ 5,66 11.600 14.000 15.10.2020 DAX® HR03G7 6,86 12.000 14.800 15.10.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.09.2020; 17:33 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

