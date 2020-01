Tagesausblick für 9.1.: DAX auf Erholungskurs. Varta und M&A-Index im Blickpunkt!

Nach einem schwachen Handelsstart konnten sich die Aktienmärkte im Tagesverlauf mehrheitlich wieder erholen. Der Raketenangriff des Iran auf zwei von den USA genutzten Militärstützpunkten im Irak sorgte vorübergehend für Unsicherheit. US-Präsident Donald Trump deutet jedoch aktuell noch keine weitere Eskalation an. Dies reichte vielen Investoren, um Positionen heute aufzustocken. So schloss der DAX® mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.325 Punkten und der EuroStoxx®50 rund 0,3 Prozent höher bei 3.770 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,27 Prozent. Gold schoss zeitweise über die Marke von 1.600 US-Dollar pro Feinunze. Zum Handelsschluss stabilisierte sich das Edelmetall bei 1.570 US-Dollar. Palladium knackte die Marke von 2.100 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil drehte bei 71,75 US-Dollar nach unten und schloss bei 66,80 US-Dollar

Unternehmen im Fokus

Adidas übersprang die Marke von EUR 300. BMW hat 2019 erneut eine Rekord bei den verkauften Fahrzeugen eingefahren. 2020 soll die Rekordfahrt nach eigenen Angaben weitergehen. Die Anleger hielten sich dennoch mit Zukäufen zurück. Aixtron und Infineon profitierte weiterhin von einer positiven Stimmung im Halbleitersektor. Vonovia erreicht mit EUR 48,90 ein neues Allzeithoch und wischte damit die Kursverluste vom dritten Quartal gänzlich aus. Die Aktie des Batterieherstellers Varta brach nach schwachem Analystenkommetar zweistellig ein.

Zu den auffälligsten Branchen- und Nischenindizes zählten heute der BANG-Index mit vier Goldminenaktien und der Solactive European Merger & Acquisitions Index. Dem BANG-Index half der weiterhin hohe Goldpreis und beim European Mergers & Acquisitions Index sorgten unter anderem die Aktien von Europcar Mobility und TomTom für Auftrieb.

China – Verbraucherpreise, Dezember

Deutschland – Industrieproduktion, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. Januar

Widerstandsmarken: 13.310/13.440/13.430/13.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.100/13.200 Punkte

Der DAX® legte nach einem schwachen Handelsauftakt im Tagesverlauf zu und schloss im Bereich der Widerstandsmarke von 13.300 Punkten. Aus technischer Sicht ist weiterhin Luft bis zum jüngsten Hoch von 13.440 Punkten. Unterstützung findet das Aktienbarometer derweil zwischen 13.000 und 13.200 Punkten. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Range die Oberhand gewinnen.

