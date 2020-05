Tagesausblick für 8.5.: DAX weiter seitwärts. Nebenwerte überraschen!

Zwar präsentierten sich die meisten Aktienindizes heute wieder freundlich, der große Sprung blieb jedoch erneut aus. DAX® & Co pendeln also weiter – der DAX® zwischen 10.600 und 10.780 Punkten und der EuroStoxx® 50 zwischen 2.830 und 2.890 Punkten. Aktuell nähern sie sich der oberen Begrenzung der Range. Ob zeitnah ein Ausbruch folgt, muss sich noch zeigen. Morgen stehen der US-Arbeitsmarktbericht und einige Unternehmensdaten an.

Stillstand zeigt sich auch am Anleihemarkt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagniert bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,66 Prozent. Die Edelmetalle notierten im Tagesverlauf zwar fester, stagnieren damit jedoch in der Range der vergangenen Tage. Bei Öl könnte sich in Kürze ein nachhaltiger Trendwechsel anbahnen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude nähert sich der Widerstandsmarke von 35 US-Dollar.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren

Gute Zahlen der US-Tochter unterstützten heute die Aktie der Deutschen Telekom. Lufthansa verhandelt weiter über eine Staatshilfe in Höhe von rund neun Milliarden Euro. Die Aktie kann die Marke von EUR 8 noch nicht überfliegen. Linde senkte die Prognose für 2020 und die Münchener Rück hielt sich mit Prognosen gänzlich zurück. Beim Versicherungsriesen hinterließen die Verschiebungen und Absagen von Großveranstaltungen im Zahlenwerk für Q1 tiefe Spuren.

In der zweiten Reihe warteten heute zahlreiche Unternehmen mit überraschend starken Zahlen auf. Dazu zählten Brenntag, Morphosys, Puma und Zalando. Der Biotechnologiekonzern bestätigte die Jahresprognosen. Der Online-Modehändler erwartet für 2020 ein zweistelliges Wachstum und einen Gewinn. Eckert & Ziegler wird kommende Woche ISRA Vision im TecDAX® ersetzen. Dies gab die Deutsche Börse gestern bekannt. Heute zog das Papier kräftig nach oben und beflügelte auch den Deutsche Aufsteiger Index. In dem Index sind Aufstiegskandidaten für den DAX®, MDAX®, SDAX® und TecDAX® zusammengefasst – mit dabei Eckert & Ziegler.

In den USA legte die Aktie von PayPal nach guten Ergebnissen zweistellig zu. Apple, Alphabet, Facebook und Microsoft setzten ihren Aufwärtstrend derweil fort.

Aus Deutschland melden morgen unter anderem Bechtle, Jungheinrich und Siemens (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an.

USA – Arbeitsmarktbericht, April

Widerstandsmarken: 10.760/10.790/10.880/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.270/10.400/10.470/10.550/10.610/10.720 Punkte

Der DAX® näherte sich heute schrittweise dem gestrigen Hoch von 10.760 Punkten. Ein signifikanter Sprung über diese Marke gelang jedoch nicht. Noch nicht. Der Index schloss im Bereich des Tageshochs. Gelingt der Ausbruch über 10.760/10.790 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 10.880 Punkten und im weiteren Verlauf bis 11.000 Punkte. Bis dahin muss jedoch stets mit Rücksetzern bis 10.550/10.610 Punkte gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B4K 4,26* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX® HX6B4V 3,01* 10.500 11.000 16.06.2020

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.05.2020; 17:37 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B2C 2,61* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX® HX6B2F 3,27* 11.500 11.000 16.06.2020

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.05.2020; 17:37 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose „Cashbuzz“ App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 8.5.: DAX weiter seitwärts. Nebenwerte überraschen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).