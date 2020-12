Tagesausblick für 8.12.: DAX weiter lustlos. K+S, Covestro und Hapag Lloyd gefragt!

Die Aktienmärkte starteten ohne Inspiration in die neue Woche. In der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an. Zudem ist weiterhin unsicher, ob noch ein Brexit-Deal zustande kommt. Das trieb die Investoren in die Defensive. So schloss der DAX®40 0,2 Prozent leichter bei 13.265 Punkten und der EuroStoxx®50 0,4 Prozent im Minus bei 3.525 Punkten.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen zum Wochenauftakt leicht nach unten. So nahm die Rendite für 10jährige Bundessanleihen Kurs auf das Tief der vergangenen Woche von Minus 0,54 Prozent. Am US-Markt wurde die Rally auf die 1-Prozentmarke zunächst abgebrochen. Vielmehr gab die Rendite für 10-jährige Staatspapiere vier Punkte auf 0,94 Prozent nach. Gold und Silber konnten weiter Boden gutmachen. Seit dem Tief vergangene Woche verbesserte sich der Goldpreis inzwischen um knapp 100 US-Dollar und Silber testet den Ausbruch über die Marke von 24,50 US-Dollar. Davon profitierte auch der BANG-Index mit vier der weltweit größten Goldminengesellschaften. Der Ölpreis legte derweil nach der starken zweiten Wochenhälfte heute eine Pause ein. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil blieb damit erneut unter der 50- US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Bayer schloss die nächste Kooperation im Bereich der Gentherapien, dieses Mal mit Atara Biotherapeutics. Auf den Aktienkurs hatte diese Meldung allerdings keine positive Wirkung. Bilfinger erzielt durch den Weiterverkauf einer 2016 an den Investor EQT verkauften Tochter einen Buchgewinn von mehr als 200 Millionen Euro. Der SDAX®-Wert startete mit deutlichen Aufschlägen in den Handel. Allerdings konnte er sie nicht halten und schloss sogar leicht im Minus. Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Hapag Lloyd plant 2021 wieder mit allen Schiffen in See zu stechen. Die Nachricht kam bei den Anlegern gut an. K+S präsentierte sich heute erneut stark und überquerte sie Marke von EUR 8. Linde kooperiert im Bereich Wasserstoff künftig auch mit dem Gasnetzbetreiber Snam. Die Aktie verlor vergangene Woche deutlich und bestätigte mit der heutigen Erholung den Reversal von Freitag.

Gerresheimer und Münchener Rück laden morgen jeweils zum Investorentag.

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa – BIP Euro-Zone Q3, zweite Schätzung

USA – Produktivität Q3,

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.290/13.320/13.370/13.440/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.150/13.200/13.230 Punkte

Der DAX® eröffnete schwach. Im Tagesverlauf konnte der Index jedoch einen großen Teil der Verluste wieder aufholen. Aus technischer Sicht hat sich das Bild kaum verändert. Auf der Oberseite stellen sich bei 13.290 und 13.320 Punkten Widerstände in den Weg. Auf der Unterseite greifen spätestens bei 13.200 Punkten die Bullen wieder zu.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,06 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 6,88 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 5,87 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 6,64 12.900 15.06.2021

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie. Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.12.2020; 17:35 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.12.2020; 17:36 UhrCashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

