Tagesausblick für 7.5.: DAX pendelt weiter. Chipwerte und Maschinenbauer im Blick!

Die Aktienmärkte setzten heute ihren Seitwärtstrend fort. Nach den gestrigen Zugewinnen folgten heute leichte Abschläge. Den Bullen fehlen derzeit Impulse und angesichts der massiven Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken fehlen den Bären derzeit schlagende Argumente für eine deutliche Korrektur. So schlossen DAX® und EuroStoxx®50 heute jeweils rund ein Prozent leichter bei 10.610 beziehungsweise 2.845 Punkten.

Am Anleihemarkt legten die Renditen leicht zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf Minus 0,50 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,72 Prozent. Die Edelmetalle gaben heute mehrheitlich etwas nach. Der Goldpreis tauchte dabei unter 1.700 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis gab einen großen Teil der gestrigen Gewinne zwar ab, die Notierung für ein Barrel Brent Crude konnte sich jedoch zum Tagesschluss im Bereich von 30 US-Dollar stabilisieren.

Infineon profitierte stark von positiven Analystenkommentaren und einer guten Stimmung im Halbleitersektor. Zudem waren Gesundheitsaktien wie Beiersdorf, Fresenius und Fresenius Medical Care heute gefragt. Die Aktie von BMW legte heute nach schwachen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung den Rückwärtsgang ein und war Schlusslicht im DAX®. Die Deutsche Lufthansa sackte derweil wieder unter die Marke von EUR 8. Bei Wirecard machen Fondsgesellschaften Druck auf das Management. Die Aktie sank heute auf rund EUR 83. Kommende Woche wird der Zahlungsdienstleister Quartalszahlen vorlegen.

In den USA präsentierten sich in den ersten Handelsstunden vor allem Halbleiterhersteller wie Intel, Micron Technology, Nvidia und Qualcomm überdurchschnittlich stark.

Morgen stehen zahlreiche Unternehmensdaten aus Europa an. Aus Deutschland melden unter anderem Brenntag, CompuGroup, Continental, Deutz, Evonik, HeidelbergCement, Linde, Munich Re, New Work, ProSiebenSat.1, Puma, Talanx, Uniper, Wacker Neuson und Zalando (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von ArcelorMittal, Anheuser Busch sowie Telefonica im Blickpunkt. Puma und Talanx laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA) veröffentlicht Daten zum Auftragseingang im März. Damit könnten unter anderem GEA Group und Krones sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index in den Fokus vieler Investoren rücken. In Index konnte sich zuletzt deutlich verbessern und pendelt aktuell zwischen 120 und 135 Punkten.

Deutschland – Industrieproduktion, März

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Widerstandsmarken: 10.720/10.800/10.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.270/10.400/10.470/10.530/10.600 Punkte

Nach einem verhaltenen Auftakt drehte der DAX® mittags bei 10.760 Punkten nach unten und schloss im Bereich des Tagestiefs von 10.610 Punkten. Damit wurde der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst nach unten durchbrochen. Die Unterstützung bei 10.600 Punkten wurde jedoch noch verteidigt. Kippt der Index unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis 10.470 Punkte. Auf der Oberseite ist zwischen 10.720 und 10.800 Punkten ein starker Widerstand, den es zunächst zu überwinden gilt.

