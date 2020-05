Tagesausblick für 5.5.: DAX schwächelt. Gold hält sich!

Gestern herrschte große Verunsicherung an den internationalen Aktienmärkten. Während die stetig neuen Wasserstandsmeldungen zur Coronakrise in den Hintergrund rückten, sorgen Drohungen von US-Präsident Donald Trump, China mit neuen Strafzöllen zu belegen für kräftige Kursabschläge. In den USA reagierten die Marktteilnehmer bereits am Freitag. In Europa zogen die Märkte heute nach. So verlor der DAX® bis Handelsschluss über drei Prozent auf 10.470 Punkte und der EuroStoxx® 50 Index sogar knapp vier Prozent auf 2.820 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es heute hingegen ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stabilisierte sich bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,6 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich wenig verändert. Der Goldpreis konnte derweil die Marke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Dies spiegelte sich in einem überdurchschnittlich starken Entwicklung des BANG-Index wider. Das Aktienbarometer enthält vier der weltweit größten Goldminenbetreiber und notiert im Bereich des Allzeithochs. Davon ist der Ölpreis weit entfernt. Nach der Kurserholung in der vergangenen Woche legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude bei 26,20 US-Dollar nun eine Pause ein.

General Electric und Rolls Royce haben umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt. Das drückte auch die Aktie von MTU Aero Engines über acht Prozent nach unten. Beim deutschen Triebwerkhersteller drückte zudem ein negativer Analystenkommentar. Infineon prallte zunächst an der Widerstandsmarke von EUR 16 ab. Der Aufwärtstrend ist jedoch noch intakt. Die Autobauer BMW, Daimler und VW plädieren derweil weiterhin nach Kaufprämien, um den Sektor neuen Schwung zu geben. Stahlwerte wie Klöckner und ThyssenKrupp verloren heute gar zweistellig.

Morgen geht der Datenreigen weiter. Aus Deutschland melden unter anderem HelloFresh, Hugo Boss, Infineon, LPKF, Pfeiffer Vacuum, Siemens Healthineers und Vonovia (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von AXA, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo sowie FiatChrysler und in den USA das Zahlenwerk von Walt Disney im Blickpunkt. Fuchs Petrolub und Lufthansa laden zur virtuellen Hauptversammlung

Japan – Börsen feiertagsbedingt geschlossen

USA – Handelsbilanz

USA – ISM Einkaufsmanagerindex

Widerstandsmarken: 10.570/10.620/10.720/10.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.270/10.400/10.470 Punkte

Zum Wochenauftakt gab der DAX® kräftig nach und stabilisierte sich erst im Bereich der Unterstützung bei 10.470 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 10.400 und 10.470 Punkte eine breite Unterstützungszone. Solange diese Zone verteidigt wird, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung. Auf der Oberseite findet der Index jedoch bereits zwischen 10.570 und 10.620 Punkten eine starke Widerstandszone. Nachhaltige Entwicklungen zeichnen sich frühestens bei Ausbruch aus der 10.400/10.620 Punkte ab.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B4K 3,92* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX® HX6B4V 2,51* 10.500 11.000 16.06.2020

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2020; 17:45 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B2C 3,07* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX® HX6B2F 3,61* 11.500 11.000 16.06.2020

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2020; 17:45 Uhr

