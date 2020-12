Tagesausblick für 4.21.: DAX kurzfristig abwärts. Lufthansa, K+S und Merck stark!

Den Aktienmärkten fehlt derzeit der Esprit. Das gilt vor allem für die europäischen Aktienbarometer. DAX® & Co pendeln seit Tagen in einer engen Range. Die US-Barometer erreichen derweil regelmäßig neue Höchststände. Die Zurückhaltung könnte auch morgen den Markt prägen. In der kommenden Woche stehen derweil zahlreiche wichtige Wirtschaftsdaten und die EZB-Zinsentscheidung. Sie könnten die hiesigen Märkt vor Weihnachten möglicherweise noch signifikante Impulse geben.

Am Anleihenmarkt drehten die Renditen europäischer Staatspapiere mehrheitlich nach Süden. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,55 Prozent. Bei den Edelmetallen war das Bild erneut zweigeteilt. Der Goldpreis schleicht zaghaft nach oben und Palladium ließ die 1.000 US-Dollarmarke hinter sich. Platin und Silber mussten derweil leichte Abstriche hinnehmen. Beim Ölpreis ließen sich gestern Abend die Bullen blicken und trieben die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf zeitweise auf 48,70 US-Dollar. Heute setzte sich der Ölpreis knapp unter dem Level fest. Sollten sich die OPEC+-Staaten auf eine gemeinsam Förderstrategie für die nächsten Monate einigen, könnte der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 49,20 US-Dollar gelingen. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs setzt derweil unbeirrt den Aufwärtstrend fort und verbesserte sich im Tagesverlauf auf 1,216 US-Dollar.

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Oktober

USA – Arbeitsmarktbericht, November

USA – Handelsbilanz, Oktober

USA – Auftragseingang Industrie, Oktober

Unternehmen im Fokuszeigt sich zuversichtlich für das kommende Jahr. Dabei setzt Konzernlenker Ola Källenius vor allem auf China. Nach der jüngsten Kursrally pendelt das Papier aktuell zwischen EUR 55,80 und EUR 58. Dievermeldete einen deutlichen Anstieg der Buchungen über Weihnachten und Neujahr.einigte sich mit der Gemeinde Herleshausen in einem Vergleich. Bis 2021 soll demnach das Versenken von Salzabwasser in den Untergrund beendet werden. Die Aktie zählte im November zu den stärksten Werten im MDAX®. Aktuell legt die Aktie jedoch eine Pause ein.gab eine Kooperation mit Artios Pharma im Bereich der DNA-Reparaturmechanismen bekannt. Bei Investoren kam die Nachricht gut an und die Aktie verbesserte sich um über zwei Prozent. Janssen Research hat die EU-Zulassung für Tremfya zur Behandlung von aktiver psoriatischer Arthritis. Tremfya basiert auf der Antikörpertechnologie von. Die gute Nachricht gab der Morphosys-Aktie jedoch keine Impulse. Der Aktie des deutschen Biotechnologiekonzerns fehlt aktuell das Aufwärtsmomentum. Oberhalb von EUR 95 könnten Käufer wieder Mut schöpfen. Siemens Healthineers bekam von positiven Analystenkommentaren Unterstützung.gab nach positiven Analystenkommentaren in den ersten Handelsstunden kräftig Gas. Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.300/13.320/13.370/13.440/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.150/13.230 Punkte

Der DAX® startete heute schwach in den Markt und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 13.220 und 13.280 Punkten. Damit setzte sich der kurzfristige Abwärtstrend fort. Ein Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens oberhalb von 13.300/13.320 Punkte ab. Kippt der Index derweil unter 13.230 Punkte droht ein größerer Rücksetzer

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,03 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 6,84 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 5,98 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 6,72 12.900 15.06.2021

