Tagesausblick für 3.6.: DAX steigt auf 12.000. Lufthansa im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte setzten die Rallye der zurückliegenden Tage heute fort. Dabei stieg der DAX® über die Marke von 12.000 Punkte und der EuroStoxx®50 verbessertes sich um 2,6 Prozent auf 3.160 Punkte. Treibende Kräfte sind die Konjunkturmaßnahmen der Regierungen und weiterhin die Hoffnung auf eine zügige konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft. Morgen Arbeitsmarktdaten und die Deutsche Lufthansa im Fokus.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,41 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,67 Prozent. Die Edelmetalle starteten schwächer in die neue Woche. Silber konnte allerdings die Marke von 18 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Mit Blick auf das bevorstehende OPEC+ Treffen präsentierte sich der Ölpreis zum Wochenauftakt deutlich fester. So verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent auf über 39 US-Dollar.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa hat die Auflagen für die Staatshilfen akzeptiert. Die Airline-Aktie flog daraufhin knapp an die 10 Euro-Marke. Bis Handelsschluss blieb noch ein Plus von über vier Prozent. Die verbesserte Stimmung im Airlinesektor beflügelte auch die Aktie von MTU Aero Engines. Besonders hoch im Kurs standen im DAX® zudem zyklische Aktien wie die Automobilbauer BMW, Daimler und VW und der Chemiesektor mit Titeln wie BASF und Covestro.

In der zweiten Reihe fielen Airbus, Commerzbank, Hugo Boss und ThyssenKrupp mit überdurchschnittlichen Zugewinnen auf. ThyssenKrupp profitierte von erneuten Spekulationen um eine Kooperation mit Tata und Airbus von möglichen Produktionskürzungen beim A320. Aroundtown schraubte sich nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms zweistellig in die Höhe. Auffällig zeigte sich zudem der Deutsche Maschinenbau, abzulesen an der Entwicklung des Solactive® Deutscher Maschinenbau Index. Die Gewinner der zurückliegenden Wochen wie Compugroup, Sartorius und Siemens Healthineers mussten derweil erneut Federn lassen.

Die Deutsche Lufthansa meldet morgen finale Zahlen zum abgelaufenen Quartal und möglicherweise Details zum geplanten Rettungspaket

China – Caixin PMI

Deutschland – Arbeitsmarktdaten

USA – ADP Arbeitsmarktbericht

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex

USA – Auftragseingang Industrie

Widerstandsmarken: 12.280/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.640/11.740/11.850/11.950 Punkte

Der DAX® sprang bereits zu Handelsbeginn über die Marke von 11.800 Punkten und verbesserte sich im Tagesverlauf bis auf 12.000 Punkte. Die Bullen sind aktuell am Drücker und die nächste technische Hürde liegt erst bei 12.280 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® im Bereich von 11.850 Punkten eine breite Unterstützung. Selbst Rücksetzer bis 11.470 Punkte können das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Unterhalb dieser Marke könnte die Stimmung jedoch nachhaltig drehen.

