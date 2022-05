Tagesausblick für 31.05.: DAX setzt Aufwärtstrend fort. Internetwerte und Sportartikelhersteller stark!

Die europäischen Aktienmärkte setzten den Aufwärtstrend der vergangenen Handeltage gestern mehrheitlich fort. Aufwind gab vor allem die Meldung, wonach die Corona-Maßnahmen in China gelockert werden und China Konjunkturhilfen in Aussicht stellte. Im weiteren Verlauf trübte sich die Stimmung zeitweise etwas ein. Die Inflationsrate in Deutschland fiel im Mai mit 8,7 Prozent (April: 7,8 Prozent) deutlich höher aus als von vielen Experten erwartet. Am späten Nachmittag zeigten sich die Märkte allerdings wieder freundlich. In den USA waren die Märkte feiertagsbedingt geschlossen und konnten somit keine positiven Impulse liefern.

Die Anleihemärkte reagierten mit einem Anstieg der Renditen auf die Inflationszahlen aus Deutschland. Heute folgen Daten aus der Eurozone und Frankreich. Edelmetalle und Öl bewegten sich bei geringem Handel kaum von der Stelle. Beim Euro/US-Dollar-Kurs haben die Bullen das Zepter weiterhin in der Hand. So peilte der Wechselkurs zum Auftakt in die neue Marke von 1,08 US-Dollar an.

Unternehmen im Fokus

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China halfen vor allem den Sportartikelherstellern Adidas und Puma auf die Sprünge. Ebenfalls auf der Einkaufsliste standen die Internetdienstleister Delivery Hero, HelloFresh und Zalando. Daimler Trucks profitierte von positiven Analystenkommentaren. Brookfield und Cellnex planen ein gemeinsames Angebot für die Funktürme der Deutschen Telekom. Die T-Aktie reagierte kaum verändert. Evotec hangelt sich weiter nach oben. Gestern meldete der Biotech-Konzern den Erwerb einer Zelltherapie-Produktionsanlage. Siemens sicherte sich den größten Auftrag der Firmengeschichte über insgesamt 8,1 Milliarden Euro. Due Aktie schob sich über die Widerstandsmarke bei EUR 123.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten te der European Biotech Index sowie der Deutsche Aufsteiger Index. Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 926 Punkten.

Indus Holding, Nordex und SMA Solar laden heute zur Hauptversammlung.

China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Mai

Frankreich – Verbraucherpreise, Mai vorläufig

Frankreich – BIP, Q1 detailliert

Frankreich – Konsumausgaben, Mai

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Mai

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai vorläufig

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Mai

USA – Verbrauchervertrauen, Mai

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.820/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.380/13.600/13.900/14.200/14.300/14.500 Punkte

Der DAX® startete freundlich in die neue Handelswoche und setzte damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort. Dabei gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 14.490 Punkte. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 14.820 Punkte. Zwischen 13.900 und 14.200 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone.

Betrachtungszeitraum: 21.01,2021 – 30.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 31.05.2014– 30.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro BasispreisinPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W46 3,33* 14.100 14.600 16.08.2022 DAX® HB6W4A 2,68* 14.500 15.000 16.08.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W5C 2,30* 14.900 14.400 16.08.2022 DAX® HB6W5G 3,06* 15.300 14.800 16.08.2022

