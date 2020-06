Tagesausblick für 30.6.: DAX leicht erholt. Klöckner und Linde stark [...]

Die Aktienmärkte holten den Dämpfer vom Freitag zum Wochenstart (fast) wieder auf. DAX®, EuroStoxx®50 und Dow Jones® schraubten sich jeweils über ein Prozent nach oben. Ein klarer Trend zeichnet sich dennoch nicht ab. Meldungen rund um die Corona-Pandemie bremst die Kauflaune. Morgen werden wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA erwartet. Möglicherweise können Sie Impulse liefern.

Am Anleihemarkt sind die Renditen zum Wochenstart weiter auf dem Rückzug. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen liegt aktuell bei -0,47 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,63 Prozent. Gold setzte sich oberhalb von 1.770 US-Dollar pro Feinunze fest. Platin kehrte über die 800 US-Dollarmarke zurück. Die Notierungen für ein Barrel Brent Crude und WTI verbesserten sich heute um 1,6 beziehungsweise 2 Prozent. Dennoch bleiben sie damit in der dreitägigen Range.

Unternehmen im Fokus

Airbus will die Produktion und Auslieferungen für rund zwei Jahre um 40 Prozent kürzen. Die Aktie konnte sich heute zwar deutlich verbessern. Bleibt jedoch noch im Sinkflug. Die Deutsche Lufthansa plant bis Ende Oktober rund 40 Prozent des Flugplans anzubieten. Die Anleger stiegen dennoch nicht ein. Vielmehr stagnierte das Papier im Bereich von EUR 9. HelloFresh markierte ein neues Allzeithoch. Klöckner traut sich eine aktive Rolle in einer Branchenkonsolidierung zu. Die Aktie reagierte mit einem stattlichen Aufschlag auf die Meldung. Linde will vom Wasserstoff-Hype profitieren. Der gesamte Sektor stand heute beiden Anlegern hoch im Kurs.

Cancom, HelloFresh, Knorr Bremse, Norma, Vonovia und Wacker Neuson laden Morgen zur virtuellen Hauptversammlung.



China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juni

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Juni

USA – Verbrauchervertrauen, Juni

Widerstandsmarken: 12.330/12.430/12.600/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.800/12.060/12.200 Punkte

Mit der heutigen Erholung gelang dem DAX® der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Allerdings fehlt dem Index nachhaltiges Momentum. Seit 24. Juni pendelt der Index zwischen 12.000 und 12.330 Punkte. Ein Trend deutet sich also frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range ab.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ22MM 7,08 10.400 14.900 17.09.2020 DAX® HZ22NB 4,90 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.6.2020; 17:42 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

