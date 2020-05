Tagesausblick für 29.5.: DAX und Dow steigen weiter. Boeing hebt ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Aufwärtstrend an den Aktienbörsen hielt heute an. Selbst schwache Wirtschaftsdaten aus den USA konnten die Kauflaune der Anleger nicht trüben. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,2 Prozent auf 11.800 Punkte und der EuroStoxx® 50 stieg rund 1,5 Prozent auf 3.100 Punkte. Der Dow Jones® bestätigte derweil den Ausbruch über die Widerstandsmarke von 24.900 Punkten. Morgen werden zwei wichtige Stimmungsindikatoren aus den USA erwartet.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei minus 0,42 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,67 Prozent. Die Edelmetalle zeigten sich mehrheitlich fester. Gold und Silber konnten ihre Unterstützungsmarken bei 1.700 US-Dollar beziehungsweise 17 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Der Ölpreis präsentierte sich heute schwankungsfreudig. So pendelte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zwischen 33,6 und 35 US-Dollar. Tendenz fallend.

Die Aktie von Adidas stieg auf den höchsten Stand seit Anfang März. Kommt nun die Trendwende? Die Deutsche Telekom profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Die gestrige Kursschwäche der Corona-Gewinner HelloFresh, Shop Apotheke und Teamviewer nutzten heute einige Anleger zum Einstieg. Die Aktie von Lufthansa steuerte heute die Marke von EUR 10 an. Der Windanlagenbauer Nordex bekam einen Großauftrag von innogy. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Wirecard-Chef Markus Braun hat für rund 2,5 Millionen Euro Wirecard-Aktien gekauft. Das stützte das DAX®-Papier Zalando markierte ein neues Allzeithoch.

In den USA waren in den ersten Handelsstunden Pharma- und Medizintechnikunternehmen wie Pfizer und Johnson & Johnson gefragt. Zudem setzte die Aktie von Boeing den Steigflug der vergangenen Tage fort.

New Work und Teamviewer laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung.

Deutschland – Einzelhandelsumsatz, April

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai

Widerstandsmarken: 11.740/11.800/12.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.160/11.220/11.270/11.420/11.640 Punkte

Der DAX® setzte heute den Aufwärtstrend fort und verbesserte sich bis auf 11.800 Punkte. In diesem Bereich stagnierte der Index zum Handelsschluss. Damit bleibt der Aufwärtstrend zunächst weiter intakt. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 11.420 und 11.640 Punkten eine breite Unterstützung. Solange sie hält, dürften die Bullen das Zepter in der Hand behalten. Damit bleibt die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 12.000/12.280 Punkte bestehen. Wird die Zone hingegen unterschritten, droht ein Rücksetzer bis 11.220 Punkte.

