Tagesausblick für 29.01.: DAX – Bullen schlagen zurück. Lufthansa und ThyssenKrupp stark!

Schwache Vorgaben drückten die hiesigen Aktienmärkte in den ersten Handelsstunden kräftig nach unten. Im Bereich von 13.330 Punkten übernahmen jedoch die Bullen wieder das Zepter und trieben den DAX® sogar noch in positives Terrain. So schloss der DAX® mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 13.650 Punkten. Der Global Green Technologies Index verbesserte sich sogar um mehr als ein Prozent.

Am Rentenmarkt blieb es heute relativ ruhig. Die Renditen langfristiger Anleihen stagnierten im Bereich des Vortages. Von Ruhe kann derweil bei den Edelmetallen keine Rede sein. So schoss der Silberpreis im Tagesverlauf um mehr als einen Dollar nach oben und schloss bei rund 26,50 US-Dollar pro Feinunze. Starke Schwankungen waren auch bei Palladium zu beobachten.

Unternehmen im Fokus

BMW meldete Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Eine positive Überraschung blieb aus, so dass die Aktie nach unten drehte. Der Corona-Impfstoff-Entwickler CureVac will mit einer Kapitalerhöhung rund eine halbe Milliarde Euro einsammeln. Die Aktie verbuchte daraufhin deutliche Verluste. Shortseller ziehen sich Meldungen zufolge bei Deutsche Lufthansa zurück. Die Aktie überfliegt deutlich die 10-Euromarke. Grand City Properties startet eine Aktienrückkaufprogramm. Das Papier konnte daraufhin deutlich zulegen. Hochtief profitierte heute von einem Großauftrag aus den USA. Infineon-Konkurrent STMicroelectronics zeigt sich optimistisch für das Jahr 2021 und gab damit auch dem Halbleiterhersteller Auftrieb. Investoren erhöhen im Vorfeld der kommende Woche anstehenden virtuellen Hauptversammlung den Druck auf das ThyssenKrupp-Management. Die Aktie zeigte sich heute erneut stark.

Morgen melden unter anderem Caterpillar, Eli Lilly, SAP und Siemens Gamesa Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Schweiz – World Economic Forum, Reden und Diskussionsrunden bis 29. Januar

Deutschland – Arbeitsmarktzahlen

Deutschland – BIP Q4, erste Schätzung

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Widerstandsmarken: 13.650/13.750/13.900

Unterstützungsmarken: 13.100/13.360/13.520 Punkte

Der DAX® setzte den Schlingerkurs der letzten Tage heute fort. Dabei sackte der Index zunächst auf 13.330 Punkte ab ehe er in einer 300-Punkterally bis Handelsschluss auf 13.650 Punket nach oben zog. Dort findet der Index zunächst eine Widerstandsmarke, die es zu überwinden gilt. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.750 Punkte und im weiteren Verlauf bis 13.900 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 13.360 und 13.520 Punkten eine Unterstützungszone.

