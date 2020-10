Tagesausblick für 28.10.: DAX schwächelt weiter. SAP und Rational gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute bestimmten erneut Minuszeichen das Bild an den internationalen Aktienmärkten. Durchwachsene Unternehmenszahlen und die anhaltende Unsicherheit rund um die Coronapandemie drückten auf die Stimmung. Gute Wirtschaftsdaten wie der Anstieg der US-Industrieproduktion konnten keine Euphorie entfachen. So schloss der DAX® rund 0,8 Prozent leichter bei 12.080 Punkten und der EuroStoxx®50 knapp ein Prozent tiefer bei 3.075 Punkten auf.

Sichere Anlagen standen auch heute hoch im Kurs. Anleihekurse stiegen und die Renditen fielen entsprechend. So schloss die Rendite 10jährige Bundesanleihen 2,5 Punkte tiefer bei -0,61 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,78 Prozent. Am Edelmetallmarkt blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis blieb oberhalb von 1.900 Punkten stabil und Platin konnte einen Teil der gestrigen Verluste aufholen. Eine technische Gegenbewegung vollzog auch der Ölpreis. Die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil schob sich zurück über die Marke von 41 US-Dollar. Tropensturm Zeta legte Teile der Ölproduktion vorübergehend lahm.

Unternehmen im Fokus

Der Chemiehändler Brenntag meldete überraschend gute Zahlen. Anleger quittierten dies mit einem kräftigen Plus – knapp an das Allzeithoch von 2015. Der Kunststoffkonzern Covestro veröffentlichte dank einer Erholung in Asien überraschend gute Daten für das abgelaufene Geschäftsquartal. Das Papier rührte sich dennoch kaum von der Stelle. Delivery Hero zeigte sich im Vorfeld der Geschäftsdaten fester und nahm Kurs auf das Allzeithoch. Weitere Internetdienstleister wie HelloFresh und Shop Apotheke zählten heute zu den stärksten Titeln im MDAX®. Nach dem gestrigen Kurssturz hat sich die SAP-Aktie heute wieder gefangen. Unterstützung bekam das Papier von Aktienkäufen des Aufsichtsratchefs Plattner. Der Automobilzulieferer Schaeffler fuhr im dritten Quartal vorläufigen Zahlen zufolge zurück in die schwarzen Zahlen. Dennoch steckt der Konzern weiter im Umbau. Anleger quittierten die Daten daher mit einem Abschlag von rund 2,8 Prozent. Rational profitierte von guten Quartalszahlen. Der Großküchenhersteller verzichtete jedoch weiterhin auf eine Prognose.

Apple meldete, dass aktuell über eine Milliarde iPhones in Nutzung sind. AMD plant die Übernahme des Halbleiterherstellers Xilinx. Ebenfalls überdurchschnittlich stark präsentierten sich in den USA in den ersten Handelsstunden die Aktien von Facebook, Nvidia und DocuSign.

Aus Europa melden morgen unter anderem BASF. Beiersdorf, Carrefour, Deutsche Bank, Deutsche Börse, FiatChrysler und Puma Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem Amgen, Boeing, eBay, Ford, General Electric und UPS mit ihren Geschäftszahlen im Fokus.

Widerstandsmarken: 12.260/12.420/ 12.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.985 Punkte

Der DAX® setzte die Talfahrt fort und schloss im Bereich des Tagestiefs von 12.080 Punkten. Die nächste Unterstützung findet der Index bei 11.985 Punkten. Ein kurzfristiger Trendwechsel zeichnet sich frühestens oberhalb von 12.260 Punkten ab.

