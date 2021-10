Tagesausblick für 28.10.: DAX pausiert. Apple und EZB im Fokus!

Nach der mehrheitlich starken Performance der meisten europäischen Leitindizes am Dienstag legten sie gestern eine Pause ein. Trotz erneut starke Quartalszahlen bleiben die Blicke auf den Rentenmarkt und Inflationszahlen gerichtet. Heute gibt die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt. Möglicherweise gibt sie den Märkten signifikante Impulse.

Die gestern veröffentlichten deutschen Importpreise lagen rund 17,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Preistreiber war erneut der Energiesektor. Importpreise beeinflussen die Verbraucherpreise. Diese wiederum stehen im Fokus der EZB. Zwar gaben die Renditen 10jähriger Bundesanleihen leicht nach. Von einer Entspannung am Rentenmarkt kann weder in Deutschland noch im übrigen Europa die Rede sein. Bei den Edelmetallen kehrte nach zwei Tagen mit kräftigen Ausschlägen bei Gold und Silber Ruhe ein. So stabilisierte sich der Goldpreis bei 1.780 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis bei 24 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis pendelte derweil seitwärts – auf weiterhin hohem Niveau.

Unternehmen im Fokus

Der Chemieriese BASF erhöhte anläßlich guter Q3-Zahlen die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte allerdings kaum. Ein Expertengremium in den USA hat sich für Impfungen von Kindern mit dem BioNTech-Impfstoff ausgesprochen. Nun muss die Zulassungsbehörde FDA entscheiden. Die Deutsche Bank wies das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn aus. Investoren quittierten das Zahlenwerk dennoch mit einem Minus von über fünf Prozent. K+S bügelte die Verluste vom Dienstag wieder aus und nahm das mehrjährige Hoch von EUR 14,50 wieder ins Visier. Wacker Chemie übernimmt die Mehrheit am Spezialsilanhersteller Sico. Spekulationen um einen Börsengang der Cloud-Tochter Ionos ab Ostern 2022 beflügelte die Aktie von United Internet. Die Aktie sprang zeitweise über EUR 34. Bis Handelsschluss büßte das Papier jedoch einen Teil der Gewinne wieder ein. Varta knackte die Widerstandsmarke bei EUR 130,70.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten der Stoxx Europe 600 Utilities und der Nordic Fishfarmers Index.

In Europa melden heute unter anderem Airbus, Befesa, Beiersdorf, Linde, MTU Aero Engines, Nemetschek, Nokia, Royal Dutch Shell, Sanofi, SNP Schneider-Neureither, Stellantis, Triton, VW und Wacker Chemie finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Apple, Amazon, Caterpillar, Mastercard und Starbucks im Fokus. Facebook lädt zur Entwicklungskonferenz.

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Oktober

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Oktober

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Oktober endgültig

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 23. Oktober

USA – BIP, Q3, erste Schätzung

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.760/15.940/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.125/15.250/15.425/15.600 Punkte

Der DAX® pendelte in einer engen Range. Damit bleibt der Index zunächst im Aufwärtstrend. Oberhalb von 15.760 Punkten könnte der DAX neue Aufwärtsimpulse erhalten. Unterstützung findet der Leitindex derweil bei 15.600 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 30.07.2021– 27.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR8QVS 7,68 11.200 16.400 16.12.2021 DAX® Index HR9U6E 7,19 14.800 16.600 16.12.2021

Betrachtungszeitraum: 28.10.2014– 27.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

