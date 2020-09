Tagesausblick für 28.09.: DAX deutlich im Plus. Siemens und Autobauer gefragt!

Die Aktienmärkte starteten mit deutlichen Aufschlägen in die neue Woche. Positive Impulse kamen vor allem aus den USA. NYSE und Nasdaq legten bereits am Freitag kräftig zu und setzten den Trend heute fort. So verbuchte der DAX® ein Plus von über drei Prozent und der EuroStoxx®50 schwang sich rund 2,9 Prozent nach oben. Besonders gefragt waren dabei konjunktursensible Werte. Dies spiegelte sich auch bei Branchenindizes wie dem Solactive Deutscher Maschinenbau Index und dem Global Hydrogen Index wider. Morgen stehen einige Frühindikatoren zur Veröffentlichung an, die möglicherweise weiter Impulse setzen können.

Die Anleiherenditen notierten zum Wochenauftakt im Bereich des Schlussstands vom Freitag. So lag die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei -0,52 und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 0,657 Prozent. Die Edelmetalle setzten ihren Stabilisierungskurs von Ende vergangener Woche fort. Einzig Platin verbesserte sich um rund 3,6 Prozent auf 880 US-Dollar pro Feinunze. Bei Öl haben sich Investoren weiterhin etwas zurückgehalten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil legte nur marginal auf 42,2 US-Dollar pro Barrel zu. Die hohe Zahl von Neuinfizierten bremst die Kauflaune. Der Euro/US-Dollar konnte sich nach dem deutlichen Rücksetzer in der zurückliegenden Woche heute oberhalb von 1,16 US-Dollar stabilisieren. Nachhaltige Kaufimpulse dürften frühestens oberhalb von 1,169 US-Dollar einsetzen.

Unternehmen im Fokus

Optimistische Aussichten in China sorgten dafür, dass die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW heute Gas gaben. VW plant zudem 15 Milliarden Euro in China im Bereich E-Mobilität zu investieren. Mit Manfred Knof holt die Commerzbank einen Top-Manager der Deutschen Bank an die Spitze. Bei den Anlegern kam die Botschaft gut an. LPKF fuhr einen Großauftrag ein. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um rund 10 Prozent. Siemens Energy startete verhalten an die Börse. Beim Mutterkonzern Siemens wurde dies positiv gewertet und sorgte zum Wochenauftakt für einen deutlichen Kursaufschlag. BASF und Siltronic profitierten von positiven Analystenkommentaren. Verlierer der Corona-Krise wie Airbus, Deutsche Lufthansa und MTU Aero Engines zählten heute zu den größten Gewinnern. Wie nachhaltig die Erholung ist, muss sich jedoch noch zeigen.

Alstria Office lädt zur Hauptversammlung.

Deutschland – Verbraucherpreisindex

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima

Frankreich -Verbrauchervertrauen

USA – Verbrauchervertrauen

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 12.900/13.060 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.420/12.600/12.810 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben in die neue Woche und verbesserte sich schrittweise auf 12.870 Punkte. Damit wurden die Verluste der zurückliegenden vier Handelstage ausgemerzt. Mit dem Ausbruch über 12.800 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 13.060 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index bei rund 12.600 Punkten eine breite Unterstützungszone.

