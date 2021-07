Tagesausblick für 28.08.: DAX – Anleger halten vor Fed-Sitzung zurück. BASF und Deutsche Bank im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die schwachen Vorgaben aus Asien drückten in Europa zum Handelsauftakt auf die Stimmung. Eine zunehmende Regulierung in China setzte den Markt dort gehörig unter Druck. Die Wirtschaftsdaten aus USA zeigten derweil ein gemischtes Bild. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich überraschend verbessert. Der Auftragseingang langlebiger Güter fiel hingegen schwächer aus als erwartet. So fehlten im Vorfeld der US-Zinsentscheidung die Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Am Abend wurden eine Reihe von US-Tech-Aktien Daten veröffentlichen, welche die Märkte heute bewegen könnten.

Die Zurückhaltung am Aktienmarkt spiegelte sich mehrheitlich in Kursgewinnen bei Staatsanleihen wider. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um knapp drei Punkte auf Minus 0,437 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere zurück unter 1,25 Prozent. Die Schwächephase bei den Edelmetallen hielt weiter an. Palladium und Silber verloren dabei über zwei Prozent. Der Ölpreis schloss ohne entscheidende Impulse etwas fester. Konjunktur- und Corona-Delta-Sorgen bremsten allerdings die Gewinne ein.

Unternehmen im Fokus

Bei den Autobauern macht sich zunehmend die Chipknappheit bemerkbar. Gestern meldete Daimler, Tausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken. Dürr schraubte nach einem starken Quartal die Ziele nach oben. Der MDAX®-Wert sprang zeitweise um zehn Prozent nach oben. Hochtief meldete ein gutes Ergebnis und einen hohen Auftragsbestand. Kion erhöhte die Jahresprognose. Die Aktie notierte dennoch schwächer. Die gestrige Gewinnwarnung wirkt auch gestern noch bei MorphoSys nach. Rund 10 Prozent verlor das Papier und notiert nun auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017. Der Bundesverband der Windenergie (BWE) meldete, dass im ersten Halbjahr 240 neue Windräder an Land gebaut – mehr als im gesamten Jahr 2019. Titel wie Nordex sackten dennoch kräftig ab.

Aus Europa stehen heute (finale) Daten von BASF, Carrefour, Deutsche Bank, Metro, MorphoSys, Telefonica Deutschland, Traton und Vivendi aus den USA Zahlen von Boeing, BristolMyers, Facebook, McDonalds und Pizer zur Veröffentlichung an.

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für August

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Juli

USA – Fed, Zinsentscheid (bis 29.07)

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.600/15.690/15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.360/15.475 Punkte

Nach einem schwachen Start konnte sich der DAX® zwar etwas erholen. Bei knapp 15.600 Punkten ging den Bullen allerdings die Puste aus und die Notierungen bröckelten wieder etwas ab. Im Bereich von 15.475 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Solange sie verteidigt wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.600 und im weiteren Verlauf bis 15.690 Punkte. Andernfalls droht ein deutlicherer Rücksetzer bis 15.360 Punkte.

