Tagesausblick für 28.05.: DAX bleibt in der Range, Bayer im Fokus!

Der Deckel bleibt drauf am deutschen Aktienmarkt: Nachdem der DAX® am Dienstag ein geringfügig höheres Rekordhoch markiert hatte und wieder zurückgefallen war, kann sich der Leitindex auch weiterhin nicht dauerhaft über der Marke von 15.500 Punkten etablieren. Am Donnerstag ging es erst runter und dann wieder rauf, nur um den Handelstag erneut in der Nähe des Vortages ausklingen zu lassen.

US-Präsident Joe Biden will die Staatsausgaben dramatisch ausweiten. Am Freitag will Biden dem US-Kongress den größten Haushalt der US-Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg vorschlagen, wie die „New York Times“ berichtet. Im kommenden Jahr soll der Haushalt ein Volumen von rund sechs Billionen Dollar haben, bis 2031 sollen die Ausgaben sogar auf 8,3 Billionen Dollar steigen. Damit würde die US-Regierung dauerhaft mehr Geld ausgeben als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.

Unternehmen im Fokus

Die Verfahren um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat in den USA nehmen für den deutschen Chemiekonzern Bayer kein Ende. Ein Richter lehnte am Mittwoch einen angestrebten Vergleichsvorschlag im Volumen von zwei Milliarden Dollar, der Teil eines Gesamtpakets von elf Milliarden Dollar war, erneut ab. Mit dem Paket wollte Bayer eigentlich einen Schlussstrich ziehen unter das Debakel, doch das wird vorerst wieder nichts. Bayer will nun die Strategie ändern und aus dem US-Vergleichsverfahren für mögliche künftige Kläger aussteigen. Zudem denkt Bayer darüber nach, den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup nicht mehr an Privatpersonen zu verkaufen, da überwiegend diese klagen. Den Aktienmarkt überzeugt das alles aber vorerst nicht.

Der Flugzeugbauer Airbus will seine Produktionspläne wieder ausweiten. Vorerst soll es zwar bei einer Produktion von 45 Maschinen der Modellfamilie A320 pro Monat im vierten Quartal 2021 bleiben, bis zum zweiten Quartal 2023 könnte die Produktion aber wieder auf 64 Flugzeuge pro Monat ausgeweitet werden, wie Airbus mitteilte. „Airbus geht weiterhin davon aus, dass sich der Markt für Verkehrsflugzeuge zwischen 2023 und 2025 wieder auf das Niveau von vor Covid-19 erholen wird, angeführt vom Single-Aisle-Segment“, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Anleger griffen bei den Aktien am Donnerstag erfreut zu.

Deutschland – Importpreise April

Europa – Wirtschaftsstimmung Mai

USA – Konsumausgaben und persönliche Einkommen April

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago Mai

USA – Konsumklima Uni Michigan Mai (endgültig)

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.502/15.569 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX® konsolidierte auch am heutigen Donnerstag, verfehlte die ideale Zielmarke auf der Unterseite bei 15.311 Punkten aber erneut. Knapp unter dem Widerstand bei 15.502 Punkten wurde ein Intraday-Anstieg im Index wieder abgewürgt, womit sich unterm Strich unter charttechnischen Aspekten keine neuen Signale ergeben haben.

Die Chartmarken bleiben folglich unverändert. Eine erste Unterstützung wartet bei 15.311 Punkten. Im großen Bild wird es im Wochenverlauf wichtig sein, die Tiefs um 14.845 Punkte zu halten, damit die Range weiter Bestand hat. Unter 14.845 Punkten entstehen Verkaufssignale. Auf der Oberseite liegt ein erstes Trendziel im Falle neuer Hochs bei 15.895 Punkten. Die Marke um 15.500 Punkte dient als Widerstand.

Betrachtungszeitraum: 16.04.2021– 27.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

untere Barriere in Punkten

obere Barriere in Punkten

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR5YJ4

6,91

10.800

16.000

15.07.2021

DAX® Index

HR5FAE

6,89

13.200

15.800

17.06.2021



Betrachtungszeitraum: 01.05.2016– 27.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

