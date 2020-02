Tagesausblick für 28.02.: Aktienmärkte kollabieren weiter, Gold und Euro legen zu

Deutschland – Arbeitslosenzahl & Arbeitslosenquote Februar

Deutschland – Verbraucherpreise Februar

USA – Konsumausgaben Januar

USA – Lagerbestände Großhandel Januar (vorläufig)

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago Februar

USA – Konsumklima Uni Michigan Februar (endgültig)

Die Coronavirus-Krise belastet weiter die Aktienmärkte. Der DAX® fiel zeitweise um mehr als vier Prozent, konnte sich anschließend aber wieder erholen. Auch an den anderen Aktienmärkten in Europa, Asien und den USA ging es am Donnerstag weiter kräftig abwärts. Im Gegenzug gab es bei Gold, dem Euro sowie den Anleihemärkten weitere Kursgewinne. EUR/USD kletterte kurzzeitig über 1,10 Dollar. Der Goldpreis konnte im Hoch bis auf 1.660 Dollar zulegen.Der Softwarekonzernhat wegen der Coronavirus-Krise seine Umsatzprognose für seine PC-Sparte, die rund 35 Prozent zum Umsatz beiträgt, zurückgenommen. Man rechne nicht mehr damit, dass das Umsatzziel für die PC-Sparte von 10,75 bis 11,15 Mrd. Dollar im laufenden Quartal erreicht werden könne, teilte das Unternehmen mit. Verantwortlich seien Unterbrechungen der Lieferkette nach dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie. Morgen melden unter anderemundihre Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Widerstandsmarken: 12.593/12.814/12.886/12.986/13.110/13.144 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.305/12.240/12.164/11.865 Punkte

Der DAX® kippte heute nach schwachem Start und anfänglichen Stabilisierungstendenzen intraday immer weiter nach unten und beschleunigte den Abwärtstrend nochmals. Kurz nach dem Handelsstart der US-Indizes drehte der Wind dann aber, der Index startete eine schnelle Aufholjagd. Knapp 280 Punkte konnte er vom Tagestief wieder aufholen, letztlich beendete er den Tag dennoch mit einem Minus von 3,19%.

Mit dem Erreichen des Unterstützungskreuzes bei 12.150 – 12.240 Punkten, wo auch eine alte Abwärtstrendlinie liegt, sollte der Abverkauf zunächst gestoppt werden. Eine Kurserholung in Richtung 12.814 – 12.887 Punkte könnte in Kürze folgen. Ob das jedoch gleich morgen am Ende der schwachen Handelswoche passieren wird, ist offen. Auch ein weiterer Test des Unterstützungskreuzes wäre im Zuge des scharfen Abwärtstrends möglich.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ5967 3,87 11.300 13.800 18.06.2020 DAX® HZ4R52 4,10 11.700 14.200 18.06.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2020; 18:06 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

