Tagesausblick für 27.11.: DAX in enger Range. Biotech- und Immoaktien gefragt!

An den Aktienmärkten blieb es heute ruhig. Mit dem US-Feiertag Thanksgiving fehlten die Impulse aus den USA. Auffällig stark waren nur Nebenwerteindizes wie der Scale 30 Index und Strategie- sowie Themenindizes wie der European Biotech Index und Deutsche Aufsteiger Index. Morgen findet an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt. Es könnte also auch morgen wieder ein vergleichsweise ruhiger Tag werden.

Am Anleihemarkt blieb es heute weiterhin ruhig und die Renditen stagnierten auf dem Niveau des Vortags. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Gold und Silber pendelten im Bereich von 1.800 beziehungsweise 23,30 US-Dollar. Palladium brach hingegen aus dem Seitwärtstrend der vergangenen Tage nach oben aus und verbesserte sich auf 2.400 US-Dollar. Der Ölpreis radierte derweil die gestrigen Gewinne wieder aus. Marktexperten rechnen im Vorfeld des nächste Woche anstehenden OPEC+-Treffens damit, dass die OPEC+Staaten erst Anfang Q2 2021 die Ölförderung wieder erhöhen.

Unternehmen im Fokusbekam durch eine positive Analysteneinschätzung Unterstützung und nähert sich schrittweise dem Jahreshoch. Heute standen Immobilienaktien wieundnach positiven Analystenkommentaren hoch im Kurs.-Konkurrent Salesforce schnappt sich Slack. Die Aktie der deutschen Softwareschmiede legte heute leicht zu. Bleibt damit jedoch immer noch in der Tradingrange von EUR 97,30 und EUR 103,70. Derweil wurde erneut spekuliert, obdie Aktie vonim MDAX® beim nächsten Anpassungstag ersetzen könnte. Die Siemenstochter ist mit Blick auf die Aufstockung des DAX® von 30 auf 40 Werte im kommenden September auch ein Kandidat für den Blue Chip Index.zeigte einen starken Rebound und holte die gestrigen Verluste fast komplett wieder auf. Der Black Friday ist längst zur Institution geworden. Manche Einzelhändler ködern gar die ganze Woche lang Kunden mit Schnäppchenangeboten. Davon könnte auch der deutsche Online-Händlerprofitieren. Derlei Spekulationen gaben der Aktien heute einen Schub. Autowerte wieundsowie deren Zulieferer wielegten derweil erneut den Rückwärtsgang ein Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.310/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.810/12.980/13.050/13.230 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute in einer 40-Punkterange. Auch morgen könnten die Impulse von der Wall Street mau ausfallen. Damit hat sich das technische Bild kaum verändert. Oberhalb der Marke von 13.310 Punkten besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.460 Punkten. Bis dahin muss stets mit kurzfristigen Rücksetzern gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,34 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 7,03 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 5,90 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 6,61 12.900 15.06.2021

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie. Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.11.2020; 17:42 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.11.2020; 17:43 Uhr

