Tagesausblick für 27.04: DAX kaum verändert. Touristikaktien und US-Tech-Werte im Blickpunkt!

Zum Start in die neue Woche hielten sich viele Investoren noch zurück. Der ifo-Geschäftsklimaindex zeigte sich nicht so stark wie erwartet. Zudem stehen im Wochenverlauf eine Reihe wichtiger Meldungen an. Kein Investor will dabei auf dem falschen Fuß erwischt werden. So schloss der DAX® mit 15.300 Punkten kaum verändert gegenüber Freitag. Der EuroStoxx®50 bestätigte derweil den Ausbruch über die Marke von 4.000 Punkte. Heute Abend kommt Tesla mit Geschäftszahlen und morgen richten sich die Blicke erneut auf US-Tech-Unternehmen.

Der Anleihemarkt zeigte sich weiter richtungslos. Der Aktienmarkt präsentierte sich zwar etwas fester. Die US-Industrie verbuchte im März jedoch nur ein mageres Auftragsplus. Zudem warf die bevorstehende Fed-Zinssitzung ihren Schatten voraus. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,256 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere blieb bei rund 1,56 Prozent stabil. Bei Gold Silber und Öl gab es ebenfalls keine signifikanten Bewegungen.

Unternehmen im Fokus

Borussia Dortmund ist nur noch 1 Punkt hinter Frankfurt und zwei Punkte hinter Wolfsburg und nähert sich damit den Champions League Plätzen. Das stützte heute die Fußball-Aktie. Airbus, Lufthansa und MTU Aero Engines hoben heute ab, nachdem in den USA immer mehr Coronageimpfte abfliegen. In weiten Teilen Europas startete die Impfung zwar schleppend. Die jüngsten Zahlen schüren jedoch die Hoffnung, dass sich das Touristikgeschäft im Jahreslauf auch in Europa erholt. Bristol Myers verlängert die Partnerschaft mit Evotec auf dem Gebiet des Proteinabbaus. Die Evotec-Aktie reagierte kaum verändert. Leonardo übernimmt das Aktienpaket von KKR an Hensoldt. Die Aktie der einstigen Radarsparte von Airbus legte daraufhin deutlich zu. Porsche plant den Bau eines Batteriezellwerks. Die Meldung ließ die Anleger heute kalt, denn die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits kräftig gestiegen. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Nordic Fishfarmers Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem ABB, BP, Novartis und UBS Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA kommen unter anderem Alphabet, AMD, Amgen, Eli Lilly, General Electric, Microsoft und Texas Instruments mit Quartalszahlen. Bayer lädt zudem zur virtuellen Hauptversammlung.

Europa – Geschäftsklima, April

Frankreich – Arbeitsmarkt, Q1

USA – Verbrauchervertrauen, April

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.300/15.400/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range zwischen 15.240 und 15.320 Punkten. Damit bestätigte der Index den kurzfristigen Aufwärtstrend. Allerdings gilt es weiterhin die Widerstandsmarke von 15.300 Punkten nachhaltig zu knacken, um neue Aufwärtsimpulse zu generieren. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin zwischen 15.100 und 15.130 Punkte eine Unterstützung.

Betrachtungszeitraum: 08.03.2021– 23.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR03Q2 7,38 10.000 16.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 3,82 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 24.04.2014– 23.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

