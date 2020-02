Tagesausblick für 27.02.: Aktienmärkte stabilisieren sich, Coronavirus bleibt im Fokus

Nach den deutlichen Kursverlusten an den vergangenen beiden Handelstagen haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch an einer Stabilisierung versucht. Zwar ging es im DAX® im Tief zunächst bis auf 12.368 Punkte nach unten, anschließend kam es aber zu einer rasanten Intraday-Erholung, die den Leitindex in der Spitze wieder um fast 500 Punkte steigen ließ. Noch stärker fiel die Erholung im EuroStoxx®50 sowie an der Wall Street aus. An den Anleihemärkten legten die Renditen wieder leicht zu. So stieg die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf minus 0,498 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,36 Prozent. Der Goldpreis und EUR/USD präsentierten sich wenig verändert.

Eurozone – Wirtschaftsstimmung Februar

Eurozone – Geschäftsklima-Indikator Februar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

USA – BIP 4. Quartal (2. Veröffentlichung)

Diehat ein Maßnahmenpaket angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern. Geplant sind zahlreiche Maßnahmen zur Kostensenkung. So sollen alle geplanten Neueinstellungen nochmals überprüft, ausgesetzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Mitarbeitern wird zudem ab sofort unbezahlter Urlaub angeboten. Teilzeitangebote sollen ausgeweitet werden. Morgen melden unter anderemundZahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Widerstandsmarken: 12.770/12.814/12.886/12.986/13.110/13.144 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.656/12.599/12.494/12.480/12.368 Punkte

Der DAX® präsentierte sich heute einmal mehr volatil. Der Index fiel temporär sogar unter die Marke von 12.400 Punkten zurück, erholte sich im Handelsverlauf aber deutlich. Die Widerstandszone zwischen 12.770 und 12.814 Punkten, in der auch der EMA200 verläuft, war aber nicht zu überwinden.

Zunächst einmal ist das Reversal von heute positiv zu werten. Oberhalb von 12.368 Punkten bestehen folglich Chancen einer Stabilisierung. Für eine Ausweitung der Erholung müssen die Käufer das Widerstandsband zwischen 12.770 und 12.814 Punkten hinter sich lassen. Die Tiefs bei 12.886 und 12.986 Punkten wären in diesem Fall die nächsten Anlaufziele. Unter 12.368 Punkten wäre der Abwärtstrend dagegen bestätigt mit weiteren Zielen bei 12.254 Punkten und im Bereich von 12.200 Punkten.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ5967 3,84 11.300 13.800 18.06.2020 DAX® HZ4R52 5,17 11.700 14.200 18.06.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.02.2020; 17:18 Uhr

