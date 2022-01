Tagesausblick für 27.01.: DAX schließt fester. Apple, LVMH und SAP im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die europäischen Aktienbarometer starteten mit Aufschlägen in den Handelstag und bauten die Gewinne im Tagesverlauf gar noch aus. Damit bügelten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 die Verluste vom Montag zum großen Teil wieder aus. Am Abend stand die Fed-Zinsentscheidung an. Eine Zinserhöhung wurde nicht erwartet. Allerdings werden die Marktteilnehmer auf der anschließenden Pressekonferenz genau zuhören, um Indikationen auf das Tempo der anvisierten US-Zinserhöhungen zu erhalten. Nachbörslich war somit mit entsprechenden Reaktionen zu rechnen.

Am Rentenmarkt hielten sich die Investoren im Tagesverlauf mehrheitlich zurück und warteten die US-Zinsentscheidung ab. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Notierungen von Gold und Silber. Auffällig stark präsentierte sich derweil die Notierung von Palladium. Katalysator der aktuell starken Entwicklung sind Spekulationen auf eine Erholung im Automobilsektor und die Spannungen mit Russland. Russland ist der größte Palladiumproduzent der Welt. Die positive Stimmung an den Aktienmärkten machte sich auch am Ölmarkt bemerkbar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schraubte sich auf rund 90 US-Dollar nach oben.

Unternehmen im Fokus

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben ihr Gebot für die Aareal Bank von EUR 29 auf EUR 31 erhöht. Das im SDAX® notierte Papier stagnierte dennoch bei EUR 27,70. Airbus hatte gute Nachrichten aus der Hubschrauber-Sparte zu vermelden. Demnach legte die Zahl der Auslieferungen 2021 um über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Zudem konnte der Luftfahrtkonzern Aufträge über 414 Hubschrauber einfliegen. Das kam bei Anlegern gut an. Die Deutsche Lufthansa überflog nach positiven Analystenkommentaren die Marke von EUR 7. RWE meldete Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Demnach verdiente der Konzern deutlich mehr als prognostiziert. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu. Wacker Chemie meldete ebenfalls überraschend gute Eckdaten und beflügelte damit nicht nur das eigene Papier, sondern auch andere Chemietitel wie BASF und Lanxess sowie Kunststoffhersteller wie Covestro.

AT&T, Microsoft und Texas Instruments meldeten gute Quartalszahlen und stützten damit die Technische-Werte.

Heute melden unter anderem Apple, Diageo, EasyJet, LVMH, Mastercard, McDonalds, Samsung Electronics, SAP, Sartorius, Software AG, STMicroelectronics und Visa Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Renault, Nissan und Mitsubishi laden zur Pressekonferenz und stellen die neue Strategie vor.

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Februar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 22. Januar

USA – BIP, Q4, erste Schätzung

USA – Auftragseingang langlebige Güter, Dezember

Widerstandsmarken: 15.530/15.700/15.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.210/15.330 Punkte

Der DAX® setzte den eingeschlagenen Erholungskurs fort und schob sich zeitweise über die Marke von 15.500 Punkte. Am Nachmittag verloren die Investoren etwas ihren Mut und so sank der Leitindex zurück unter die Schwelle. Die Blicke waren auf die Fed gerichtet. Die Beschlüsse der Fed und die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell könnten maßgebliche Impulse für den Kurs in den kommenden Tagen liefern. Bei einem Ausbruch über 15.700 Punkte besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Auf der Unterseite richten sich die Blicke auf die Unterstützung bei 15.000 Punkten. Fällt der Index unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle.

Betrachtungszeitraum: 12.11.2021– 26.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 27.01.2015– 26.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

