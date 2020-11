Tagesausblick für 26.11.: DAX pausiert. Defensive Werte gefragt!

Heute traten die Aktienmärkte mehrheitlich auf der Stelle. Gute Wirtschaftsdaten wie der überraschend starke Auftragseingang für langlebige Güter in den USA sowie die erste Schätzung für das BIP-Wachstum in den USA wurden ignoriert. Nach der jüngsten Rallye und mit Blick auf den US-Feiertag in den USA am Donnerstag und einem verkürzten Handel an der Wall Street am Freitag hielten sich viele Investoren heute zurück. So schloss der DAX® kaum verändert bei 13.280 Punkten und der EuroStoxx®50 stagnierte bei 3.500 Punkten.

Nach dem Kurssturz von Gold und Silber in den zurückliegenden Tagen stabilisierten sich die Edelmetallkurse heute wieder. Die Notierung für eine Feinunze Gold konnte damit die Unterstützung vom Juli diesen Jahres verteidigen. Eine technische Gegenbewegung lässt jedoch ebenso wie bei Silber noch auf sich warten. Besser entwickelten sich die Preise für Öl. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schraubte sich inzwischen auf über 48 US-Dollar.

USA – Märkte feiertagsbedingt geschlossen

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

Frankreich – Verbrauchervertrauen, November

Unternehmen im Fokus Heute wurde in den Sektoren etwas rotiert. Bei den zuletzt stark gelaufenen Zyklikern wie Automobil- und Chemieaktien zeigten sich Gewinnmitnahmen. Defensive Aktien wieundlegten hingegen gegen den Trend zu.kann sich derweil bei rund EUR 28,40 und damit auf dem höchsten Stand seit Juli 2001 festsetzen. Beisorgen Spekulationen auf steigende Kalipreise für gute Stimmung. Heute gelang der Aktie der Ausbruch über eine wichtige Hürde.undhaben einen Großauftrag von den Verkehrsbetrieben Köln eingefahren. Die Aktie von Knorr Bremse wird zwar noch von der Hürde bei EUR 110 eingebremst. Heute schielte das Papier jedoch bereits über die Marke.undprofitierten heute von einer positiven Analysteneinschätzungen. Die Aktie vonwar weiterhin unter Abgabedruck. Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.310/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.810/12.980/13.050/13.230 Punkte

Der DAX® pendelte heute in der engen Range zwischen 13.240 und 13.320 Punkten und schloss auf Höhe der Widerstandsmarke von 13.310 Punkten. Oberhalb der Widerstandsmarke könnten die Bullen wieder Gas geben. Angesichts des bevorstehenden US-Feiertags könnten dafür jedoch wichtige Impulse fehlen. Unterstützung findet der Index weiterhin bei 13.230 Punkten beziehungsweise 13.050 Punkten.

