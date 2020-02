Tagesausblick für 26.02.: DAX gibt weiter nach. Gold fest und ThyssenKrupp im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Märkte zeigten sich gestern weiterhin sehr nervös. Nach anfänglichen Erholungsversuchen tauchten die europäischen Aktienindizes mehrheitlich weiter nach Süden. Der Coronavirus hat die Märkte weiter in Griff. So schloss der DAX® 1,9 Prozent tiefer bei 12.790 Punkten und der EuroStoxx®50 rund zwei Prozent niedriger bei 3.573 Punkten.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen weiter nach. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf minus 0,515 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,35 Prozent. Gold setzte sich knapp unterhalb von 1.660 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Platinpreis kippte derweil unter die Marke von 950 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar schleicht derweil den dritten Tag in Folge nach oben und hat die Marke von 1,085 US-Dollar inzwischen überwunden.

Leoni brach heute kräftig ein nachdem der Automobilzulieferer schwache Zahlen und Probleme mit einem Großprojekt meldete. New Work gab heute eine stattliche Dividendenerhöhung bekannt. Anleger zeigten sich erfreut, wenngleich ein Teil der Tagesgewinne bis Handelsschluss wieder abgegeben wurden. Am Donnerstag steht die Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp an. Möglicherweise gibt es schon eine Entscheidung zum geplanten Verkauf der Aufzugsparte.

Morgen melden unter anderem Aareal Bank, Alstria Office, Danone, PSA Group und Rio Tinto Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Deutschland – BIP Q4, detailliertes Ergebnis publiziert vom Statistischen Bundesamt

USA – Verbrauchervertrauen, Februar

Widerstandsmarken: 12.870/13.000/13.090/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.930/12.650 Punkte

Der DAX® setzte den Abwärtstrend heute fort und nimmt Kurs auf die wichtige Kreuzunterstützung von 12.650 Punkten. In diesem Bereich besteht die Chance auf eine Stabilisierung oder gar eine kurzfristige Trendwende bis 13.000/13.100 Punkte. Entscheidend werden die Nachrichten rund um den Coronavirus sein. Eine weitere Eskalation könnte den Index unter 12.650 Punkte drücken. Damit droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 11.930 Punkte.

