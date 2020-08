Tagesausblick für 25.8.: DAX über 13.000. K+S und ProSiebenSat.1 im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten fester in die neue Woche. Die Hoffnung auf neue Behandlungsmethoden gegen das Corona-Virus stützte die Märkte. Der DAX® stieg dabei wieder über die Marke von 13.000 Punkten und der EuroStoxx®50 überquerte die Marke von 3.300 Punkten. DAX®-Neuling Delivery Hero startete derweil wenig verändert im neuen Börsensegment.

Am Anleihemarkt haben sich die Renditen nach dem deutlichen Rückgang in der vergangenen Woche wieder stabilisiert. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte heute bei -0,505 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere liegt mit 0,625 Prozent weiterhin im Bereich des Rekordtiefs. Bei den Edelmetallen setzte sich der Seitwärtstrend der vergangenen Tage fort. Der Goldpreis blieb weiter in der 1.900/1.950 US-Dollar-Range und die Notierung für Silber bei rund 27 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt ein ähnliches Bild. Nach dem Rücksetzer auf zeitweise 44 US-Dollar in der vergangenen Woche kann die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil heute wieder leicht zulegen. Bei 45,60 US-Dollar ist aktuell jedoch der Deckel drauf.

Covestro und Fraport profitierten von positiven Analystenkommentaren. Metro meldete, dass der Vorstandschef zum Jahresende zurücktreten will. Anleger quittierten dies mit einem leichten Kursplus. K+S bekam durch positive Analystenkommentare Unterstützung. Vergangene Woche kursierten ferner Meldungen, wonach die weißrussische Belaruskil möglicherweise die Produktion vorübergehend stilllegt. ProSiebenSat.1 knackt die Marke von EUR 10. Die nächste Hürde liegt bei EUR EUR 10,30.

Deutschland – BIP für Q2

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex

USA – Verbrauchervertrauen

USA – Eigenheimabsatz

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.100/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.800/12.900/13.000 Punkte

Der DAX® stieg heute in den ersten Handelsstunden über die Marke von 13.000 Punkten und pendelte im weiteren Verlauf im Bereich von 13.050 Punkten. Der kurzfristige Abwärtstrend ist damit nach oben durchbrochen. Das Hoch von Mitte August von 13.100 Punkten bremst allerdings den Drang nach oben. Oberhalb dieses Levels besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.300 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 12.900 und 13.000 Punkten eine breite Unterstützung. Ein signifikanter Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb von 12.670 Punkten ab.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Untere Knock-out Barriere in Pkt.

Obere Knock-out Barriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HR03FZ

5,50

11.600

14.000

15.10.2020

DAX®

HR03G7

7,22

12.000

14.800

15.10.2020



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2020; 17:34 Uhr

