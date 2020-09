Tagesausblick für 25.09.: DAX – Bullen haben schwer!

Die schwachen Vorgaben aus den USA haben die Anleger am Vormittag zwar schnell abgehakt und der deutsche ifo-Index legte erneut zu. Allerdings wurde etwas mehr erwartet. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA überraschend. Das trieb den Investoren wieder Sorgenfalten auf die Stirn. So velor der DAX® im Tagesverlauf knapp 0,3 Prozent auf 12.600 Punkte und der EuroStoxx®50 knapp 0,7 Prozent.

Am Anleihemarkt setzte sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte im Bereich von -0,51 Prozent. Die Rendite für 10jährige US-Papiere lag bei 0,67 Prozent. Bei den Edelmetallen hielt die Konsolidierungswelle an. So gaben die Edelmetallkurse zwischen 0,4 Prozent (Gold) und 2,6 Prozent (Silber) nach. Öl kann derweil das Niveau der Vortage halten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte weiterhin zwischen 41 und 42 US-Dollar.

Hella verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Verlust. Die Aktie gab die gestrigen Gewinne daraufhin fast gänzlich wieder ab. Klöckner hob kurz vor Ende des Quartals die Prognose an. Anleger quittierten dies mit einem Kursplus. Eine Trendwende zeichnet sich bisher jedoch noch nicht ab. Der Softwarekonzern SNP Schneider schloss mit Fujitsu eine Partnerschaft mit einem Volumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die Investoren reagierten erfreut und hievten das Papier nach oben. Am vergangenen Freitag startete VW die Auslieferung des E-Autos ID.3. Gestern wurde der ID.4 vorgestellt und ab Ende des Jahres soll er ausgeliefert. Heute legte das Papier gegen den Trend etwas zu.

Widerstandsmarken: 12.750/12.900/13.050 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.300 Punkte

Nach einem Gap zu Handelsbeginn auf 12.520 Punkte konnte sich der DAX® rasch erholen und das Gap schließen. Am Nachmittag meldeten sich jedoch die Bären wieder zu Wort und drückten den Index auf 12.600 Punkte. Zwischen 12.500 und 12.600 Punkten hat der Index nun eine Unterstützungszone aufgebaut. Solange sie nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine erneute Erholung bis 12.800 Punkte. Die Bullen scheinen aktuell jedoch kraftlos und zeigen wenig Ausdauer. Kippt der Index unter die Unterstützungszone droht ein deutlicher Rücksetzer bis 12.200 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR03H4 5,59 11.800 16.600 19.11.2020 DAX® HZ22T6 8,43 11.000 13.800 15.10.2020

