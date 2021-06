Tagesausblick für 25.06.: DAX kratzt an der 15.600 Punktemarke. Nordex, VW und Wacker Chemie im Fokus!

Die Aktienmärkte drehten gestern mehrheitlich wieder nach oben. Unterstützung bekamen die Europäer unter anderem vom ifo-Geschäftsklimaindex, der auf 101,8 Punkte gestiegen ist. „Die deutsche Wirtschaft schüttelt die Corona-Krise ab“, kommentierten die Konjunkturforscher die Daten. Am Nachmittag sorgte die positive Markteröffnung an der Wall Street für gute Laune. So schloss der DAX® rund 0,85 Prozent höher bei 15.590 Punkten.

Am Rentenmarkt legten die Notierungen mehrheitlich leicht zu. Damit gaben die Renditen etwas nach. Zwar legten die Auftragseingängen langlebiger Güter in den USA zu. Allerdings wurde ein stärkerer Anstieg erwartet. Gleichzeitig fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher aus, als von vielen Experten erwartet. Gold und Silber konnten von der Entspannung am Anleihemarkt nicht profitieren und stagnierten auf dem Niveau des Vortags. Palladium und Platin hingegen setzten ihren Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage heute fort. Wenig Bewegung war derweil am Ölmarkt und beim Euro/US-Dollar zu beobachten. Hier warten Investoren auf neue Impulse.

Unternehmen im Fokus

Die Aktien von Bayer und der Deutschen Post profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Nordex konnte den nächsten Großauftrag einfahren. Das beflügelte das Papier. Siemens bestätigte auf dem gestrigen Kapital Markets Day die Ziele für das Geschäftsjahr – jetzt inklusive der Sondereffekte durch die Übernahme des Krebsspezialisten Varian durch die Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Siemens Healthineers meldete gestern den Start eines Aktienrückkaufprogramms. VW hat Meldungen zufolge ein Auge auf die Autovermittung Europcar geworfen. Wacker Chemie lud heute zum Kapitalmarkttag. Demnach soll sich der Umsatz mit Biosolutions bis 2030 vervierfachen. Die Zielvorgabe kam bei Anlegern gestern gut an. In den USA konnten in den ersten Handelsstunden die Aktien von AMD, Moderna und Tesla überdurchschnittlich stark zu legen.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten gestern der European Biotech Index und der Solactive BRIC E-Commerce Index.

Bike24 kommt voraussichtlich an die Börse. Der Ausgabepreis wurde mit 15 Euro am unteren Ende der Range festgelegt.

Deutschland – GfK-Konsumklima

Europa – EU-Gipfel

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.590/15.630/15.670/15.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.390/15.475/15.540 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach oben und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Bei 15.600 Punkten ging den Bullen allerdings die Puste aus. Dennoch ist der Ausbruch über die 50%-Retracementlinie bei 15.590 Punkten zunächst gelungen. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.630 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index eine Unterstützungszone bis 15.475 Punkte

Betrachtungszeitraum: 03.06.2021– 24.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 5,20 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 6,64 11.000 16.400 16.09.2021

Betrachtungszeitraum: 23.06.2014– 24.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

