Tagesausblick für 25.02.: DAX bricht ein. Gold glänzt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestern herrschte Ausverkaufstimmung an den Aktienmärkten. Auslöser war die weitere Verbreitung des Coronavirus. Vor allem die neuen Erkrankungen in Europa und die Errichtung von Sperrzonen in einigen italienischen Gemeinden, sorgt für große Verunsicherung. So sackten der DAX® und der EuroStoxx®50 jeweils um rund vier Prozent und die US-Indizes zwischen 2,6 und 3,3 Prozent ab. Erneut stark präsentierte sich derweil der BANG Index mit vier Goldminenwerten.

Die Unsicherheit spiegelte sich auch an den Anleihemärkten wider. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sank auf minus 0,48 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,36 Prozent. Bei den Edelmetallen zogen Gold und Silber heute kräftig an. Der Preis für eine Unze Gold setzte sich dabei oberhalb von 1.660 US-Dollar fest. Der Ölpreis kippte ebenfalls nach Süden. Der Preis für ein Barrel Brent Crude verlor im Tagesverlauf 4,6 Prozent auf 55,8 US-Dollar.

Morgen melden unter anderem KWS Saat, New Work und Salesforc Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Deutschland – BIP Q4, detailliertes Ergebnis publiziert vom Statistischen Bundesamt

USA – Verbrauchervertrauen, Februar

Widerstandsmarken: 13.100/13.310/13.500/13.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.600/12.800/12.930/13.000 Punkte

Der DAX® brach heute mächtig ein und setzte kurzzeitig bei 13.000 Punkten auf. In diesem Bereich konnte sich der Index zunächst stabilisieren. „Never catch a falling knife“ heißt es. Wenngleich es durchaus verlockend ist, jetzt einzusteigen, dürften die Bären längst noch nicht fertig sein. Unterstützung findet der Index zwischen 12.800 und 13.000 Punkten. Rücksetzer in den unteren Bereich dieser Zone sollten Anleger auf dem Zettel haben. Oberhalb von 13.100 Punkten könnte es Anzeichen für einen Rebound bis 13.315 Punkte geben.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ5967 3,42 11.300 13.800 18.06.2020 DAX® HZ4R52 4,90 11.700 14.200 18.06.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.02.2020; 17:53 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose „Cashbuzz“ App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 25.02.: DAX bricht ein. Gold glänzt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).