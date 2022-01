Tagesausblick für 25.01.: DAX tiefrot. Fed-Sitzung im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Abwärtsdynamik an den Aktienmärkten hat gestern deutlich zugenommen. Die Zinsängste und der Konflikt rund um die Ukraine verunsicherte die Investoren und ließ die Aktienbarometer einbrechen. Dabei sackte DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 in den Bereich ihrer jeweiligen Tiefs vom Dezember 2021. Heute startet die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Der heutige Handelstag dürfte also erneut von großer Unsicherheit und Schwankungen geprägt sein.

Das Beben an den Aktienmärkten sorgte zwar für leicht rückläufige Renditen an den Anleihemärkten. Große Bewegungen blieben allerdings im Vorfeld der Zinsentscheidung er US-Notenbank aus. Bei den Rohstoffen war das Bild hingegen zwiegespalten. Der Goldpreis pendelte in der Range vom Freitag während Silber sowie Öl heute schwächer schlossen.

Unternehmen im Fokus

Hohe Rückstellungen der polnischen Tochter mBank setzten gestern erneut der Aktie der Commerzbank zu. Die Deutsche Lufthansa hat Meldungen zufolge Interesse an einer Beteiligung an ITA Airways. Infineon erwartet, dass spätestens 2023 die Halbleiterknappheit im Automobilsektor überstanden ist und fährt entsprechende Kapazitäten hoch. Siemens Energy stürzte trotz positiven Analystenkommentaren ab.

Heute melden unter anderem American Express, Ericsson, Generale Electric, Johnson & Johnson und Verizon Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Die IATA lädt zur Pressekonferenz zum globalen Luftverkehr 2021 und zur aktuellen Lage. Damit steht unter anderem Deutsche Lufthansa im Fokus.

USA – Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank beginnt zweitägige Sitzung zur Zinspolitik

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Januar

USA – Verbrauchervertrauen, Januar

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.210/15.500/15.600/15.730/15.850 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/15.000 Punkte

Beim DAX® hat sich die Talfahrt gestern beschleunigt und sank zeitweise auf 14.950 Punkte. Am späten Nachmittag stabilisierte sich der Leitindex bei 15.000 Punkten. Gleichwohl bleibt der Index technisch angeschlagen. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 14.840 Punkte. Erste Signale für eine Erholung gibt es oberhalb von 15.210 Punkte.

DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.11.2021– 24.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 25.01.2015– 24.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4WWU 3,04* 14.700 15.200 15.03.2022 DAX® HR4WWX 2,38* 15.100 15.600 15.03.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR50ZM 2,34* 15.400 14.900 15.03.2022 DAX® HR50ZT 3,30* 15.900 15.400 15.03.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Der Beitrag Tagesausblick für 25.01.: DAX tiefrot. Fed-Sitzung im Blick! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).