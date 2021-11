Tagesausblick für 24.11.: DAX wieder unter 16.000 Punkten. Delivery Hero und ThyssenKrupp unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der DAX® sackte gestern auf 15.900 Punkte. Zeitweise notierte der Index gar darunter. Die anhaltende Coronapandemie und deutlich anziehende Anleiherenditen belastete die Aktienmärkte. Mit der Nominierung von Jerome Powell für eine zweite Amtszeit als Fed-Chef rechnen nun einige Experten mit drei statt zwei Zinserhöhungen bis Ende 2022. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist allerdings weiter intakt.

Die Trendwende am Rentenmarkt sorgte für deutliche Kursabschläge bei den Edelmetallen. Der Goldpreis sank dabei unter die Marke von 1.800 US-Dollar. Die Notierungen für Palladium, Platin und Silber verloren zwischen 3,7 und 4,4 Prozent gegenüber ihrem gestrigen Schlussstand. In den USA werden nun die Ölreserven angezapft, um die Preiserhöhungen an den Zapfsäulen zu bremsen. Die Notierungen an den Ölmärkten zogen hingegen an und schüren damit neue Inflationsängste.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Aareal reagierte auf die Übernahmeofferte von Advent und Centerbridge mit einem Kursaufschlag. Die Platzierung neuer Aktien für das Mitarbeiterprogramm drückte die Aktie von Delivery Hero tief in die rote Zone. Dermapharm profitierte von der Poster-Kampagne. Der Konzern produziert unter anderem den Impfstoff von BioNTech/Pfizer. E.On lud zum Kapitalmarkttag und präsentierte große Investitionspläne. Zwischen 2022 und 2026 sollen rund 27 Milliarden Euro in den Ausbau der Energienetze, Wachstum und die Digitalisierung des Geschäfts investiert werden. Dennoch gab die Aktie über fünf Prozent nach. Die Windanlagenbauer Nordex und Siemens Energy fuhren neue Aufträge ein. Die Aktie von Nordex konnte sich daraufhin leicht zulegen. Siemens Energy verlor hingegen. Der Finanzinvestor Cevian an seinen Anteil an ThyssenKrupp von etwa 15 auf rund 7,9 Prozent gesenkt. Der MDAX®-Wert verlor über fünf Prozent.

Arondtown meldet Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal.

Frankreich – Geschäftsklima, November

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, November

USA – Persönliche Einkommen und Konsum, Oktober

USA – BIP, Q3, zweite Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. November

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November endgültig

USA – Eigenheimabsatz, Oktober

USA – Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes (for November 2-3 meeting)

Widerstandsmarken: 16.000/16.020/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.840/15.920/16.000/16.100 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach unten und sank zeitweise unter die Marke von 15.900 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte sich der Leitindex zwar erholen. Die 16.000 Punktemarke konnte der Index zum Handelsschluss jedoch nicht halten. Im Bereich von 15.920 Punkten findet der DAX® eine Unterstützung. Solange die Marke hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 16.000/16.100 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.840 Punkte.

Betrachtungszeitraum: 27.10.2021– 23.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR8QVS 6,89 11.200 16.400 16.12.2021 DAX® Index HR9U6E 7,87 14.800 16.600 16.12.2021

Betrachtungszeitraum: 24.11.2014– 23.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

