Tagesausblick für 24.08.: DAX auf Erholungskurs – US-Indizes auf Allzeithoch

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Ende der vergangenen Woche begonnene Erholung auch am Montag fortgesetzt. Nach zunächst deutlichen Kursgewinnen musste der DAX® im Handelsverlauf allerdings einen Großteil der Gewinne wieder abgeben.

Im Fokus dürfte in dieser Woche das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole stehen, das allerdings wegen der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante erneut nur virtuell und auch nur am Freitag stattfinden wird. Während sich der deutsche Aktienmarkt am Montag mit seinem Erholungsversuch schwertat, konnten in den USA S&P 500 und Nasdaq-100 wieder neue Rekordhochs erreichen.

Unternehmen im Fokus

Als erster Coronavirus-Impfstoff überhaupt hat das Vakzin von BioNTech und Pfizer in den USA eine vollständige Zulassung erhalten. Die Zulassung gilt für Personen ab 16 Jahren, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag mitteilte. Bisher hatten alle Impfstoffe nur eine Notfallzulassung erhalten. Die seit Dezember 2020 bestehende Notfallzulassung für den Impfstoff für BioNTech und Pfizer gilt aber weiterhin, weil diese auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren umfasst.

Der Immobilienkonzern Vonovia hat nun offiziell sein neues Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen veröffentlicht. Wie bereits bekannt, bietet Vonovia 53 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie. Die Frist zur Annahme des Übernahmeangebots soll voraussichtlich am 20. September enden. Das vorherige Übernahmeangebot war an einer zu geringen Beteiligung gescheitert.

Deutschland – BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

USA – Neubauverkäufe Juli

USA – Richmond Fed Manufacturing Index August

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.930/15.970/16.030 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.800/15.700/15.622 Punkte

Der DAX® legte im gestrigen Handel los wie die Feuerwehr und schloss das auf Tagesbasis gerissene Down-Gap aus der Vorwoche. Doch die Bären schlugen schnell zurück. Der starke Intraday-Abverkauf führte den Index wieder zurück an die Unterstützung bei 15.800 Punkten, womit auch das gestern gerissene Gap zur Oberseite wieder geschlossen ist.

15.800 Punkte dienen nun als Support, darüber wäre ein weiterer Anlauf auf den kurzfristigen Abwärtstrend denkbar. Die Hochs bei 15.930 und 15.970 Punkten wirken als Widerstände. Unter 15.800 Punkten wäre dagegen ein Test des Aufwärtstrends bei rund 15.700 Punkten zu erwarten.

Betrachtungszeitraum: 29.07.2021 – 23.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR85XH 6,08 12.000 16.400 14.10.2021 DAX® Index HR85XN 3,84 12.600 16.200 14.10.2021

Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 – 23.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

