Tagesausblick für 24.03.: DAX steckt in Range fest. Ölpreis zieht an

Die europäischen Aktienindizes verbuchten heute mehrheitlich Verluste von über einem Prozent und sanken damit an das untere Ende der seit einer Woche gebildeten Range. Für die schlechte Stimmung sorgte zum einen das deutsche Ifo-Institut, das ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahre senkte und die Inflationserwartungen deutlich anhob. Katalysator ist unter anderem der gestiegene Ölpreis, der sich heute erneut um über fünf Prozent nach oben schraubte.

Am Anleihemarkt bewegten sich die langfristigen Papiere kaum von der Stelle. Der Renditetrend ist jedoch weiter aufwärtsgerichtet. Bei den Edelmetallen blieb der Handel ebenfalls ruhig. Der Goldpreis pendelte weiter in der Range der Vortage. Die Notierung für Silber gab etwas nach und sank unter die Marke von 25 US-Dollar pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Auto1 Group meldete für 2021 zwar einen kräftigen Umsatzzuwachs. Allerdings weiteten sich die Verluste aus. Investoren quittierten dies mit einem kräftigen Kursabschlag. LPKF brach heute zweistellig ein nachdem die bereits im Dezember gesenkte Umsatzprognose nicht erreicht wurde. Norma Group erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Für das zurückliegende Geschäftsjahr ist eine Dividendenerhöhung um fünf Cents auf 75 Cents pro Aktie geplant. Die Aktie gab heute leicht nach. Seit Juni 2021 verlor das Papier über ein Drittel des Wertes. Salzgitter profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Morgen legen unter anderem BayWa, CTS Eventim, Daimler Truck, Freenet, HeidelbergCement, HHLA, Krones, New Work, PVA Tepla, Rational, Scout24 und SGL Carbon ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. ABB, Givaudan, Siemens Gamesa Renewable Energy und Suse laden jeweils zur Hauptversammlung.

Frankreich – Geschäftsklima, März

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für März, vorläufig

Europa – EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für März, vorläufig

Europa – Stellvertretender Vorsitzender der EZB-Bankenaufsicht, Elderson, hält eine Rede beim Webinar des Institute of International and European Affairs (IIEA) 2022 zum Thema „Towards Reflation? An Outlook for Euro Area Inflation“

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Februar

USA – FED-Präsident von Minneapolis, Kashkari, nimmt an einer von der Handelskammer Fargo-Moorhead moderierten Publikumsbefragung zu den Themen Volkswirtschaft, Erholung und Arbeitskräfte teil

USA – Leistungsbilanz Q4

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. März

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März endgültig

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.470/14.500/14.760/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.570/13.000/13.450/13.700/14.000/14.100 Punkte

Der DAX® unternahm zu Handelsbeginn noch einen Versuch die Hürde bei 14.500 Punkten deutlich hinter sich zu lassen. Am späten Vormittag gaben die Bullen allerdings auf und der Leitindex sank in der Folge rund 200 Punkte. Damit blieb der Index noch in dem seit rund einer Woche gebildeten Korridor. Ein neuer Trend zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der 14.100/14.500-Punkterange ab.

Betrachtungszeitraum: 20.08.2021–23.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 24.03.2015– 23.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HR510Y

3,67*

13.500

14.000

14.06.2022

DAX®

HR4X26

3,44*

14.250

14.750

14.06.2022



Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HR4X35

2,34*

14.900

14.400

14.06.2022

DAX®

HR4X3C

3,52*

15.500

15.100

14.06.2022



Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

