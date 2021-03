Tagesausblick für 24.03.: DAX stagniert auf hohem Niveau. Immobilienaktien stark gefragt!

Am Aktienmarkt blieb es heute mehrheitlich ruhig. Nach der jüngsten Rally von DAX & Co ist zunächst ein gewisses Durchatmen angesagt. Zudem nähern wir uns dem Schluss des ersten Quartals. In rund drei Wochen kommen die ersten Unternehmenszahlen auf den Tisch. So schloss der DAX® kaum verändert bei 14.660 Punkten und der EuroStoxx®50 bei 3.830 Punkten.

Am Anleihemarkt präsentierten sich die Renditen am langen Ende etwas leichter. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,34 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,645 Prozent. Bei den Edelmetallen setzte Silber die gestrige Talfahrt fort und testet nun die wichtige Unterstützungsmarke bei 25 US-Dollar. Am Ölmarkt kamen die Lockdown-Maßnahmen nicht gut an. Über 3,5 Prozent verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude und schloss bei 63,2 US-Dollar. Hier findet der Preis eine wichtige Unterstützung.

Unternehmen im Fokus

Continental will sich vollständig von Vitesco trennen. Anleger quittierten die Pläne mit einem Abschlag von über zwei Prozent. Die Deutsche Telekom bügelte heute die Verluste der zurückliegenden beiden Handelstage wieder aus. Seit dem Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 15,40 gibt das Papier kräftig Gas. Ein starker Ausblick und positive Einschätzungen gaben der Aktie von Nemetschek deutlichen Auftrieb. Zudem standen heute Immobilienwerte wie Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und Vonovia hoch im Kurs. Dabei profitierten sie von positiven Analystenkommentaren und einer Entspannung am Anleihemarkt. Die Verlängerung des Lockdowns beflügelte zudem die Aktien von Shop Apotheke, Teamviewer und Zalando. Bei den Autowerten BMW, Daimler und VW zeigten sich heute hingegen Gewinnmitnahmen. Lufthansa sank unter EUR 11.

In den USA waren in den ersten Handelsstunden Amazon, Netflix, Peloton und Zoom stark gefragt. Halbleiterwerte wie Micron Technologies starteten hingegen mit großen Verlusten.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index, der 12 Titel enthält, die bei der nächsten Überprüfung der DAX®-Indizes möglicherweise in die nächst höhere Lige aufsteigen könnten. Ebenfalls stark präsentierte sich der Stoxx® Europe 600 Telecommunications Index.

Morgen legen unter anderem Auto1, Commerzbank, E.On, LPKF, Norma und Rational ihren Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für März

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für März

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Februar

Wichtiger TerminChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.780/14.935 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.400/14.480/14.575 Punkte

Nach einem erneut schwachen Start legt der DAX® wieder etwas zu und klopfte mehrfach an die Marke von 14.700 Punkten. Damit gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Allerdings muss nun ein Ausbruch übe 14.700 Punkte erfolgen. Andernfalls drohen ein Rückfall in den Abwärtstrend und ein Rückgang in die Unterstützungszone zwischen 14.480 und 14.575 Punkten. Nach oben hin bleibt die Luft bei 14.780 Punkten recht dünn.

Betrachtungszeitraum: 10.02.2021– 23.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LSW 4,11 11.000 15.200 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 7,13 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 22.03.2014– 23.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

