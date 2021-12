Tagesausblick für 23.12.: DAX schließt das Gap vom Montag. Airbus und Delivery Hero gefragt!

Nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn deutet sich nun doch ein recht versöhnliches Ende einer verkürzten Handelswoche an. Viele Investoren zeigten sich allerdings unsicher. Die Hoffnung auf eine Rallye zwischen den Feiertagen stützt. Allerdings schwingt auch die Angst vor Hiobsbotschaften rund um die Coronapandemie mit. So schloss der DAX® und der EuroStoxx®50 jeweils rund 0,6 Prozent fester bei 15.530 beziehungsweise 4.200 Punkten.

Am europäischen Rentenmarkt zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere den zweiten Tag in Folge deutlich an. In den USA pendelten sich die Renditen für 10jährige Staatsanleihen hingegen im Bereich des gestrigen Schlussstands ein. Zwar ist die US-Wirtschaft Meldungen zufolge im dritten Quartal um 2,3 Prozent und damit etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Gleichwohl verlor die US-Wirtschaft seit Sommer an Fahrt. Den Edelmetallen Gold und Silber fehlten damit Impulse für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Etwas kraftlos präsentierten sich heute auch die Bullen am Ölmarkt. Gestern gewann die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund drei US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Einer Meldung auf Bloomberg zufolge, könnte Airbus das Auslieferungsziel für 2021 doch erreichen. Die Aktie überflog heute das Monatshoch von EUR 108. Die Aktie von Beiersdorf verbuchte einen deutlichen Kursaufschlag nachdem bekannt wurde, dass die Hamburger den Premium-Hautpflegehersteller Chantecaille übernehmen wollen. Delivery Hero gibt das Liefergeschäft in Deutschland wieder auf. Die Anleger quittierten die Entscheidung mit einem überdurchschnittlichen Kursaufschlag. Der Finanzchef von Morphosys Sung Lee erklärte gegenüber der Börsenzeitung, bis 2025 möglicherweise zwei Krebsmedikamente auf dem Markt zu haben. Die Aktie sprang zeitweise über vier Prozent nach oben. Im laufenden Jahr musste das Papier bereits 64 Prozent abgeben.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten der European Biotech Index und der Deutsche Aufsteiger Index.

Deutschland – Außenhandelspreise, November

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, November

USA – Persönliche Einkommen und Konsum, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. Dezember

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember endgültig

USA – Eigenheimabsatz, November

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.600/15.820/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.100/15.200/15.450 Punkte

Am Nachmittag zeigten sich die Bullen noch einmal und trieben den DAX® über die 15.500 Punktemarke. Der nächste hartnäckige Widerstand zeigt sich bei 15.600 Punkten. Bei einem Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.820 Punkte. Trotz der jüngsten Kursgewinne sollten Anleger wachsam bleiben. Unterhalb von 15.450 Punkten droht ein erneuter Rücksetzer.

Betrachtungszeitraum: 24.09.2021– 22.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 21.12.2014– 22.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1L3K 0,70* 15.400 15.500 15.02.2022 DAX® HB1L3P 0,61* 15.600 15.700 15.02.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1L42 0,43* 15.600 15.500 15.02.2022 DAX® HB1L3Z 0,37* 15.450 15.350 15.02.2022

