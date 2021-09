Tagesausblick für 23.09.: DAX vor Fed-Entscheidung fester. Hapag Lloyd im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die europäischen Standardwerteindizes präsentierten sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung mehrheitlich fester. Unterstützung kam dabei aus Asien. Der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande leistete eine fällige Anleihekuponzahlung in Höhe von 35,9 Million US-Dollar. Dies beruhigte die Marktteilnehmer. Heute Abend wird die Fed-Zinsentscheidung bekannt gegeben. Dies und die anschließende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell könnte für Ausschläge an den Aktienmärkten sorgen.

Am Anleihemarkt war Abwarten angesagt. Weder in Europa noch in den USA bewegten sich die Renditen langfristiger Staatspapiere von der Stelle. Das könnte sich heute Abend nach der Fed-Sitzung allerdings schnell ändern. Die Zurückhaltung spiegelte sich auch bei Gold wider. Der Goldpreis stagnierte im Bereich von 1.770 US-Dollar pro Feinunze. Anders präsentierten sich Palladium und Platin. Nach dem Kurseinbruch in den vergangenen Tagen zogen die beiden Edelmetalle jeweils über vier Prozent nach oben. In die insgesamt positive Stimmung passte schließlich ein fester Ölpreis. Nach einem 2-tägigen Durchhänger stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil wieder über die Marke von 75 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus bestätigte die Erhöhung der Produktionskapazitäten. Der Flugzeugbauer legte daraufhin weiter zu. Babbel sagte den geplanten Börsengang kurzfristig ab. Bayer will 2022 in das Geschäft mit Bio-Gemüsesaatgut einsteigen. Die Aktie reagierte mit einem überdurchschnittlichen Aufschlag und stieg über die Widerstandsmarke von EUR 45,90. Daimler lädt am 01. Oktober 2021 zur außerordentlichen Hauptversammlung. Anlass ist die geplante Abspaltung der Lkw-Sparte. Die Daimler-Tochter plant noch in diesem Jahr mit dem ersten Serienfähigen E-Lkw auf den Markt zu kommen. Deutsche Lufthansa startete die Kapitalerhöhung, um die Staatshilfen zurückzuführen. Hapag Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen erwartet nach dem derzeitigen Hype bei den Frachtraten eine Normalisierung der Preise. Dennoch stieg des Papier weiter.

Morgen meldet Nike Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Damit könnten auch die Aktien von Adidas und Puma in den Fokus rücken.

Frankreich – Geschäftsklima, September

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für September, vorläufig –

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für September, vorläufig

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. September

USA – Frühindikatoren, August

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.480/15.600/15.730 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.850/15.020/15.135/15.365 Punkte

Analog zu gestern startete der DAX® heute mit einem Sprung nach oben in den Handel und pendelte anschließend in einer Range. Dabei gelang der Ausbruch über Marke von 15.365 Punkte. Dieses Level fungiert nun als Unterstützungsmarke. Gelingt der Ausbruch über 15.480 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.600/15.730 Punkte. Unterhalb von 15.365 Punkte ist allerdings wieder Vorsicht geboten.

Betrachtungszeitraum: 14.07.2021– 22.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

untere Barriere in Punkten

obere Barriere in Punkten

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR7S4V

7,32

13.400

16.600

18.11.2021

DAX® Index

HR8E4W

4,75

14.200

16.400

18.11.2021



Betrachtungszeitraum: 23.09.2014– 22.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

