Tagesausblick für 23.06.: DAX knackt wichtige Hürden. Öl und Euro im Fokus!

Die Aktienmärkte präsentierten sich gestern wenig verändert. Die freundlichen Vorgaben aus den USA und Asien konnten keine nachhaltigen Impulse setzen und die Nachrichtenlage war mau. So schloss der DAX® mit 15.650 Punkten und der EuroStoxx®50 bei 4.125 Punkten.

Am europäischen Anleihemarkt gaben die Notierung mehrheitlich nach. Die entsprechende Rendite stieg somit um einige Punkte. In den USA eröffneten die Rentenmärkte hingegen ohne klare Richtung seitwärts. Die Rendite für 10jährige US-Anleihen blieb somit zunächst unter 1,5 Prozent. Bei den Edelmetallen hielten sich die Investoren heute weiterhin zurück. Gold, Palladium, Platin und Silber stagnierten im Bereich des Vortags. Der Ölmarkt ist weiter in der Hand der Bullen. Heute schielte die Notierung für ein Barrel Brent Crude zeitweise über die Marke von 75 US-Dollar. Am Devisenmarkt fehlten signifikante Impulse. Nach der gestrigen Erholung blieben Anschlusskäufe heute aus. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich frühestens oberhalb von 1,195 US-Dollar ab.

Unternehmen im Fokus

Gegen Bayer ist in den USA eine neue Klage eingereicht worden. Die Aktie war heute deutlich unter Druck. Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Drägerwerk erhöhte die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Investoren quittierten die Meldung mit einem deutlichen Kursplus. Bei Hapag Lloyd brummt das Geschäft. Der Konzern will sechs weitere Großcontainerschiffe bestellen. Nordex wurde von einem weiteren Großauftrag beflügelt. Varta wird Batterien an Porsche liefern. Die Nachricht kam bei den Investoren gut an.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Hydrogen Index.

Dermapharm und FlatexDEGIRO laden morgen zu ihrer virtuellen Hauptversammlung.

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Juni, vorläufig

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Juni, vorläufig

USA – Leistungsbilanz Q1

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.670/15.700/15.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.390/15.425/15.540/15.590/15.630 Punkte

Nach einem verhaltenen Start drehte der DAX® heute bei 15.520 Punkten nach oben und kämpfte sich zum Handelsschluss in die Pluszone und über die 61,8%-Retracementlinie. Nun steuert der Index die Widerstandszone bei 15.670/15.700 Punkten an. Diese Zone könnte richtungsweisend sein. Gelingt der Ausbruch nach oben rückt das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 24.05.2021– 22.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 4,60 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 6,15 11.000 16.400 16.09.2021

Betrachtungszeitraum: 23.06.2014– 22.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

