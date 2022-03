Tagesausblick für 23.03.: DAX schließt erneut fester. Airbus und Bank auf dem Einkaufszettel!

Die europäischen Leitindizes blieben heute erneut in ruhigem Fahrwasser. Investoren warten weiterhin auf Fortschritte zwischen der Ukraine und Russland. Die Andeutungen von Fed-Chef Jerome Powell, den viel zu hohen Inflationsraten, möglicherweise mit einem schnelleren Anheben der Leitzinsen zu begegnen, sorgte nur kurzzeitig für Irritationen. Mangels signifikanter Impulse legten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 zwar leicht zu. Die wichtigen Widerstandsmarken konnten dennoch noch nicht überwunden werden.

Die Aussicht auf möglicherweise zügigere Zinserhöhungen in den USA sorgten dafür, dass die Renditen langfristiger Staatspapiere heute mehrheitlich weiter nach oben gingen. Dies dämpfte wiederum die Kauflaune bei den Edelmetallen. So pendelte der Goldpreis heute zwischen 1.900 und 1.950 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber im Bereich von 25 US-Dollar. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig.

Unternehmen im Fokus

Airbus bekam von Air Canada einen Großauftrag über 26 A321neo mit extra großer Reichweite. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um rund 2,5 Prozent. Nemetschek zeigt sich für 2022 optimistisch. Die Botschaft kam bei den Anlegern gut an. Das Papier stieg daraufhin um knapp zehn Prozent. Vitesco profitierte von positiven Analystenkommentaren und legte knapp 10 Prozent zu. Ebenfalls gefragt waren erneut Finanztitel wie Commerzbank und Deutsche Bank, die von steigenden Renditen profitieren.

Morgen legen unter anderem Auto1 Group, Leoni, LPKF Laser, Norma Group und Software AG ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022.

Europa – EZB-Vorabveröffentlichung des Economic Bulletin: „Assessing corporate vulnerabilities in the euro area and The role of credit risk in recent global corporate bond valuations“

Deutschland – Konjunkturprognose für Frühling 2022 des Ifo-Instituts, mit Ifo-Präsident Fuest und Ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser

USA – Der Vorsitzende der US-Notenbank, Powell, nimmt an der Podiumsdiskussion über „Emerging Challenges for Central Bank Governors in a Digital World“ beim Innovationsgipfel 2022 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) teil

USA – Eigenheimabsatz, Februar

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März vorläufig

USA – FED-Präsidentin von San Francisco, Daly, nimmt an einem Gespräch auf dem Bloomberg Equality Summit teil

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.470/14.500/14.760/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.570/13.000/13.450/13.700/14.000 Punkte

Die Bullen nahmen gleich zu Handelsbeginn das Zepter in die Hand und schoben den DAX® aufwärts. Mittags bröckelten die Notierungen zwar zeitweise. Bei rund 14.400 Punkten zeigten sich wieder verstärkt Käufer. Im Bereich von 14.500 Punkten wird die Luft jedoch erneut recht dünn. Seit Tagen scheitert der Index daran, diese Marke signifikant zu überschreiten. Der Wille scheint allerdings vorhanden zu sein. Investoren sollten das Level weiterhin im Auge behalten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 14.760 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin im Bereich von 14.000 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 23.07.2021–22.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 23.03.2015– 22.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HR510Y

3,83*

13.500

14.000

14.06.2022

DAX®

HR4X26

3,64*

14.250

14.750

14.06.2022



Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HR4X35

2,08*

14.900

14.400

14.06.2022

DAX®

HR4X3C

3,29*

15.500

15.100

14.06.2022



