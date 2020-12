Tagesausblick für 22.12.: DAX kippt! Platin und Öl im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Kaufen, solange die Gerüchte brodeln. Verkaufen, wenn die Fakten auf den Tisch kommen. Trotz zwei guter Nachrichten (Impfstoffzulassung in Europa & US-Konjunkturprogramm) legten die Aktienmärkte heute den Rückwärtsgang ein. Der Grund: Es ist eine noch ansteckendere Variante des Coronavirus in Großbritannien aufgetaucht. Es drohen also noch längere und möglicherweise noch restriktivere Lockdown-Maßnahmen. Entsprechend nervös agierten heute die Investoren und drückten die Kurse deutlich nach Süden. Statt eines neuen Allzeithochs verloren DAX® und EuroStoxx®50 jeweils rund 2,8 Prozent auf 13.250 Punkte beziehungsweise 3.450 Punkte.

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten spiegelte sich an den Anleihe- und Rohstoffmärkten wider. Die Renditen langfristiger Anleihen gaben etwas nach und bei den Edelmetallen waren zeitweise extreme Ausschläge zu beobachten. Die Notierung für Platin verlor zeitweise sogar 8,5 Prozent. Beim Ölpreis fiel der Rücksetzer zwar nicht ganz so heftig aus. Knapp vier Prozent Verlust stand beim Barrel Brent Crude Oil dennoch zu Buche.

Unternehmen im Fokus

Die EU-Wettbewerbshüter haben für die Fusion von FiatChrysler mit PSA grünes Licht gegeben. Die Aktien konnten sich dem Abwärtsstrudel allerdings nicht entziehen und schlossen im roten Bereich. RWE fährt die Stromerzeugung in Deutschland drastisch zurück. Hintergrund ist der Kohleausstieg. Heute verlor das Papier drei Prozent. Siemens Energy stieg heute in den MDAX® auf und verdrängte die Aktie von Grenke. Die Aktie von Tele Columbus legte heute zweistellig zu. Auslöser war ein Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Januar

USA – BIP Q3

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.300/13.400/13.450/13.7100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.980/13.070 Punkte

Der DAX® startete mit deutlichen Verlusten in die Weihnachtswoche. Zeitweise sank das Aktienbarometer in den Bereich von 13.050 Punkte. Am späten Nachmittag erholte sich der Index allerdings vom Tagestief. Oberhalb von 13.300/13.400 Punkten besteht die Chance für eine Erholung. Bis jedoch dahin, muss jedoch mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden.

