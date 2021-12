Tagesausblick für 22.12.: DAX mit Rebound. Halbleiter- und Wasserstoffaktien gefragt!

Das sprunghafte Auf und Ab setzte sich gestern fort. Einigen Aktienbarometern gelang es dabei sogar die vorherigen Verluste auszubügeln. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 bleiben allerdings technisch weiterhin angeschlagen. Fundamentale Impulse gibt so kurz vor Weihnachten kaum noch. So bleiben die Augen zunächst weiter auf die Corona-Meldungen gerichtet.

Die Erholung am Aktienmarkt brachte die Anleihenkurs vieler Staatspapier unter Druck. Zudem ließ die Enttäuschung über das möglicherweise gekippte US-Konjunkturprogramm nach. So stiegen die Renditen 10jähriger Staatspapiere teilweise um rund acht Basispunkte an. Der Trendwechsel an den Rentenmärkte drückte bei den Edelmetallen auf die Notierungen. Gold bleibt zunächst in Reichweite der 1.800 US-Dollarmarke. Der Ölpreis setzte den gestarteten Erholungsurlaub hingegen weiter fort. So schloss der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bei 73,30 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Nike präsentierte gute Geschäftszahlen. Die Aktien von Adidas und Puma konnte davon allerdings nicht profitieren. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Einsatz des Gerinnungshemmers Xeralto in zwei Indikationen bei Kindern zugelassen. Xeralto ist einer der stärksten Blockbuster-Medikamente von Bayer. Die Aktie schwächelte dennoch. Halbleiteraktien wie Aixtron und Infineon profitierten von starken Zahlen des Konkurrenten Micron. Die Aktie von Deutsche Lufthansa überfliegt die 10- und 20-Tage-Linie und nimmt Kurs auf das Monatshoch bei EUR 6,20.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten der Wasserstoffindex Global Hydrogen Index und der Medical Cannabis Index.

Deutschland – Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Q3

USA – BIP Q3, endgültig

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.450/15.600/15.820/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.100/15.200 Punkte

Dem DAX® gelang es zwar nicht, das gerissene Gap komplett zu schließen. Dafür war die Widerstandsmarke bei 15.450 Punkten einfach noch zu stark. Es ist allerdings gut möglich, dass in den nächsten Tagen ein neuer Versuch gestartet wird, diese Marke zu überwinden. Damit würde der Leitindex die Chance auf eine Erholung bis 15.600/15.820 Punkte erhalten. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 15.210 Punkte gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 28.09.2021– 21.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 22.12.2014– 21.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1L3K 0,67* 15.400 15.500 15.02.2022 DAX® HB1L3P 0,58* 15.600 15.700 15.02.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1L42 0,46* 15.600 15.500 15.02.2022 DAX® HB1L3Z 0,39* 15.450 15.350 15.02.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 22.12.: DAX mit Rebound. Halbleiter- und Wasserstoffaktien gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).