Tagesausblick für 22.04.: DAX fängt sich. Gesundheitsaktien stark gefragt!

Korrektur oder Trendwende? Noch ist nicht klar wohin der DAX® aktuell will. Zwar startete der Index schwächer in den Tag. Mit Unterstützung der Wall Street kamen die Bullen am Nachmittag jedoch zurück und schoben den DAX® in die Pluszone. Überzeugend war der Auftritt der Bullen allerdings nicht. Weitere Rücksetzer sollten Investoren also einplanen. Morgen steht die EZB-Zinsentscheidung an. Möglicherweise kann sie Impulse liefern.

Am Anleihemarkt blieb es heute ebenfalls ruhig. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen verharrten auf dem Vortagesniveau. Vor und nach der morgen anstehenden EZB-Zinsentscheidung kann es jedoch zu Ausschlägen kommen. Bei den Edelmetallen werden die Käufer allmählich mutiger. Gold, Palladium, Platin und Silber konnten sich heute im Tagesverlauf verbessern. Der Goldpreis kratzte gar an der 1.800 US-Dollar-Marke. Gestiegene Rohöllagerbestände drückten den Ölpreis derweil leicht nach unten. Nach einen Abverkauf in der ersten Tageshälfte zeigt die Notierung für das Barrel Brent Trude Oil am Nachmittag allerdings einen starken Rebound.

Unternehmen im Fokus

BASF prüft aktuell den Ausbau des chemischen Kunststoffrecyclings. Die chemische Verwertung von Kunststoffabfällen hat gegenüber dem mechanischen Recycling den Vorteil, dass auch Verbundstoffe und verschmutzte Kunststoffe zum Einsatz kommen können. Die Aktie schloss kaum verändert. Bayer hält ein Verfahren am Leben, um es vor den obersten Gerichtshof der USA zu bringen. Die Strategie kam bei den Investoren gut an. Die Aktie verbesserte sich heute um mehr als drei Prozent. Halbleiter bleiben knapp. Daimler schickt daher tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Aktie bestätigte heute den Ausbruch unter die Unterstützungsmarke von EUR 74,30. Hugo Boss profitierte heute von Übernahmespekulationen. Die Aktie von Fresenius prallte an der Kreuzunterstützung bei EUR 38 nach oben ab und zählte heute zu den gefragtesten Titeln im DAX®. Gute Zahlen von ASML stützten heute die Aktie von Infineon. Der kurzfristige Trend ist dennoch abwärtsgerichtet. Siemens Healthineers profitierte von positiven Analystenkommentaren und stieg über das Märzhoch von EUR 47,80.

Die Deutsche Börse stellt den Handel mit Coinbase Aktien am Freitag zunächst ein. Apple startete nach der gestrigen Keynote wenig verändert in den Handel. Netflix verdiente im abgelaufenen Quartal zwar mehr als erwartet. Der Zuwachs bei den Kundenzahlen enttäuschte die Investoren allerdings. So brach das Papier im frühen Handel über sieben Prozent ein. Uber plant den Essenlieferdienst nach Deutschland zu bringen. Uber startete mit Kursaufschlägen in den Handel.

Unter den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index II.

Morgen veröffentlichen Adva Optical, Nestlé, Pernod Ricard, Renault, SAP und Vivendi Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA kommen unter anderem AT&T und Intel mitQuartalszahlen.

Europa – EZB-Zinsentscheid

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone

Frankreich – Geschäftsklima

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 17. April

USA – Frühindikatoren

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.300/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.100/15.130 Punkte

Der DAX® schwächelte im Tagesverlauf bis zum Start an der Wall Street. Die positive Eröffnung in den USA löste einen 100 Punktesprint aus. Dann ging den Bullen schon wieder die Puste aus. Zwischen 15.100 und 15.130 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Solange sie hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.300 Punkte. Der Markt erscheint dennoch überkauft. Rücksetzer unter 15.100 Punkte könnten eine Fortsetzung der Konsolidierung auslösen.

Betrachtungszeitraum: 11.03.2021– 21.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR03Q2 7,72 10.000 16.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,52 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 22.04.2014– 21.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

