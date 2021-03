Tagesausblick für 22.03.: DAX wartet auf Impulse. Biotech- und Hightech gefragt!

Der Auftakt in die neue Woche verlief recht schleppend. Zwar legten Zykliker wie die Autowerte sowie der Technologiesektor zu. Dies reichte jedoch nicht, um den breiten Markt signifikante Impulse zu geben. So schloss der DAX® wenig verändert bei 14.640 Punkten und der EuroStoxx® 50 bei 3.830 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig und die Renditen langjähriger Staatsanleihen gingen mehrheitlich leicht zurück. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.740 US-Dollar pro Feinunze. Größere Abschläge verbuchte allerdings Silber, das auf 25,40 US-Dollar fiel. Der Ölpreis fing sich nach der Talfahrt von letzter Woche. Viele Marktteilnehmer warten allerdings auf neue Impulse.

Unternehmen im Fokus

CureVac erweiterte die klinische Studie zum Impfstoffkandidaten CVnCoV. Evotec schließt eine Kooperation mit der japanischen Takeda. Infineon profitierte von der besseren Stimmung bei Technologiewerten und Henkel von positiven Analystenkommentaren. Zudem gaben die Autobauer – allen voran VW – heute weiter Gas. Am ersten Tag in der ersten Börsenliga verbuchte die Aktie von Siemens Energy hingegen deutliche Kursabschläge. ThyssenKrupp meldete einen Rückgang der deutschen Stahlproduktion im Februar. Die Aktie gab daraufhin über zwei Prozent nach. Spekulationen über mögliche Coronamaßnahmen drückten Airlines- und Touristikunternehmen wie Lufthansa und TUI und beflügelten Online-Dienstleister wie HelloFresh und Zalando. In den USA zeigten sich die Anteilsscheine von Adobe (bringen morgen Zahlen), Netflix, Nvidia und Tesla in den ersten Handelsstunden deutlich im Plus.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index, der 12 Titel enthält, die bei der nächsten Überprüfung der DAX®-Indizes möglicherweise in die nächst höhere Lige aufsteigen könnten. Ebenfalls stark präsentierte sich der European Biotech Index und Stoxx® Europe 600 Automobil Index.

Morgen legen unter anderem CTS Eventim, Fresenius Medical Care, Nemetschek, Nordex und Porsche ihren Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. ADVA Optical sowie Roche laden jeweils zum Kapitalmarkttag. Continental stellt auf dem Tech Day die Strategie von Vitesco Technologies vor. Der Bereich soll in der zweiten Jahreshälfte an die Börse gebracht werden.

USA – Leistungsbilanz Q4

USA – Eigenheimabsatz, Februar

USA – FED-Chef Powell und US-Finanzministerin Yellen werden vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses aussagen

Wichtiger TerminChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.780/14.935 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.400/14.480/14.575 Punkte

Der DAX® korrigierte den schwachen Start binnen weniger Minuten und pendelte den Rest des Tages in einer engen Range zwischen 14.610 und 14.670 Punkten. Damit änderte sich nichts am technischen Bild. Die 10-Tage-Durchschnittslinie droht jedoch unter die 20-Tage-Linie zu fallen. Zudem deutet sich ein kurzfristiger Abwärtstrend ab. Die Unterstützungszone zwischen 14.480 und 14.575 Punkten könnte in den nächsten Tagen somit auf den Prüfstand gestellt werden. Nach oben hin wird die Luft bei 14.780 Punkten schon recht dünn.

