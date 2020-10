Tagesausblick für 21.10.: DAX im Rückwärtsgang. Lufthansa und ThyssenKrupp gefragt!

Am Aktienmarkt hielt sich die Kauflaune erneut in Grenzen. Verschiedenen Meldungen zufolge wird sich heute Abend entscheiden, ob der US-Kongress noch vor der Wahl ein weiteres Konjunkturprogramm verabschiedet. Nach der jüngsten Hängepartie sind die Hoffnungen inzwischen nicht mehr all zu groß. Damit fehlt den Investoren ein wichtiger Impuls zum Einstieg und der Blick richtet sich weiterhin auf die Infektionszahlen. Trotz eines positiven Starts an der Wall Street verbuchte der DAX® heute erneut Verluste. Der EuroStoxx®50 kann derweil das Vortagesniveau verteidigen.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas entspannt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg leicht auf -0,60 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere verbesserte sich auf 0,787 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich uneinheitlich. Der Goldpreis stagnierte heute bei 1.900 US-Dollar. Palladium und Platin legten hingegen jeweils über ein Prozent auf knapp 2.400 US-Dollar beziehungsweise 870 US-Dollar pro Feinunze zu. Der Ölpreis verbuchte heute den vierten Tag in Folge Verluste. So nähert sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil der Marke von 42 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar markierte derweil ein neues Monatshoch. Bestätigt sich der Ausbruch über die Marke von 1,183 US-Dollar besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 1,195 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Handelstag war heute stark von Zahlen geprägt. Erwartungsgemäß flog die Deutschen Lufthansa im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust ein. Vorläufigen Zahlen zufolge summiert sich der operative Verlust im laufenden Jahr bereits auf 4,2 Milliarden Euro. Anleger haben wohl noch mit schlechteren Zahlen gerechnet. Die Aktie überflog wieder die Marke von acht Euro. Die Münchener Rück meldete heute Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal. Demnach sorgten vor allem die coronabedingten Schäden und hohe Aufwendungen durch Naturkatastrophen für einen drastischen Rückgang des Gewinns. Detaillierte Daten gibt es am 5. November. Die Aktie konnte dennoch einen Kursgewinn verbuchen. Sartorius erhöhte erneut die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag und einem neuen Rekordhoch. Die Krupp-Stiftung ist offen für eine Prüfung des Angebots von Liberty Steel. Der britische Stahlkonzern plant die Übernahme der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Die Meldung des geplanten Kaufs sorgte bereits am Freitag zeitweise für einen deutlichen Kurssprung. Nach der gestrigen Konsolidierung präsentierte sich das Papier heute erneut deutlich fester

Aus Europa melden morgen unter anderem Akzo Nobel, Ericsson, Nestlé und Software AG Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem Biogen, Tesla und Verizon und ihre Geschäftszahlen im Fokus. Die Hannover Rück lädt zudem zum Investorentag.

Widerstandsmarken: 12.980/13.060/13.165 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.630/12.730/12.800 Punkte

Der DAX® gab im Tagesverlauf nach und pendelte sich erst im Bereich der 38,2%-Retracementlinie von 12.750 Punkten ein. Kippt der Index unter das Level droht eine Fortsetzung der kurzfristigen Abwärtsbewegung bis 12.620 und im weiteren Verlauf sogar bis 12.510 Punkte. Entwarnung zeichnet sich frühestens oberhalb der 61,8%-Retracementlinie von 12.830 Punkten ab.

