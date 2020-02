Tagesausblick für 21.02.: DAX mit spätem Rücksetzer. Fresenius und United Internet stark!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktienmärkte traten heute tagesüber mehrheitlich auf der Stelle. Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende und neue Wirtschaftsdaten gab es kaum. Damit fehlten die positiven Impulse und der Fokus wurde wieder auf den Coronavirus gelegt. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen zurück. Entwarnung gibt es jedoch noch nicht. Die schwache Wall Street zog die hiesigen Indizes im späten Handel jedoch abwärts. So verlor der DAX® im Tagesverlauf rund 0,7 Prozent auf 13.670 Punkte. Besonders gefragt war erneut der BANG Index mit vier Goldminenwerten, der heute 0,55 Prozent zulegte.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen leicht nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,44 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,53 Prozent. Die Notierungen für Edelmetalle entwickelten sich uneinheitlich. Der Goldpreis stieg auf 1.620 US-Dollar pro Feinunze. Platin kippte derweil unter die 1.000 US-Dollarmarke. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil näherte sich der 60 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Daimler will die Führungsstruktur straffen. Die Aktionäre quittierten die Pläne mit steigenden Kursen. Im Bereich von EUR 44,50 baut sich jedoch eine harte Widerstandsmarke auf. Die Aktie dürfte erst oberhalb dieses Levels Gas geben. Fresenius und Fresenius Medical Care profitierten von guten Unternehmenszahlen und setzten sich an die DAX®-Spitze. MTU Aero Engines übertraf im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen der Analysten. „2020 wollen wir die Messlatte noch ein Stück höher legen und unsere eigenen Rekorde erneut übertreffen“, kündigte Vorstandschef Reiner Winkler bei der Vorlage der Jahreszahlen an. Die Investoren nutzten jedoch den jüngsten Höhenflug, um Gewinne mitzunehmen und drückten den Aktienkurs auf EUR 266,30. United Internet stieg auf den höchsten Stand seit Ende Oktober. Wird jetzt das Oktober-Gap geschlossen? Zieht die Aktie von 1×1 Drillisch mit? Wacker Chemie tritt auf die Kostenbremse. Bei den Investoren kam die Nachricht gut an. Mit einem Plus von 6,6 Prozent setzte sich das Papier an die SDAX®-Spitze.

Allianz meldet morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Februar

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Februar

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

Widerstandsmarken: 13.800/13.920/14.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.460/13.600/13.670 Punkte

Der DAX® setzte im späten Handel auf der Unterstützung von 13.670 Punkten auf. Zwischen 13.600 und 13.670 Punkten findet der Index eine starke Unterstützung. Solange sie hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung nach oben. Kippt der Index unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis 13.500 Punkte.

