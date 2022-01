Tagesausblick für 21.01.: DAX bricht aus Abwärtstrend aus. Biotech- und Wasserstoffaktien stark!

Die europäischen Aktienmärkte setzten den gestarteten Erholungskurs fort. Chinas Notenbank hat den Referenzzins für Bankkredite gesenkt und damit für gute Stimmung an den Börsen gesorgt. Unterstützung kam zudem von einer Beruhigung an den Rentenmärkten und einem starken Philly-Index aus den USA. Dennoch bleiben die Aktienbarometer DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 Index technisch angeschlagen.

Heute stehen nur wenige Termine im Kalender. Vielmehr werden Investoren bereits auf kommende Woche blicken. Dann kommt die Berichtssaison deutlich in Fahrt.

Nach dem kräftigen Kursrückgang bei den Staatsanleihen in den zurückliegenden Tagen, trat eine gewisse Stabilisierung ein. Für Erleichterung sorgten Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde, wonach eine rasche Zinswende in der Eurozone nicht in Frage kommt. Die Notierungen bei den Edelmetallen legten derweil weiter deutlich zu. Der Goldpreis setzte sich dabei oberhalb von 1.840 US-Dollar fest. Die Notierung für Palladium schob sich über die Marke von 2.000 US-Dollar und Platin bestätigte den Ausbruch über 1.000 US-Dollar. Am Ölmarkt blieb es nach der Rallye auf ein 7-Jahreshoch hingegen ruhig. Katalysator war der überraschende leichte Anstieg der Rohöl-Lagerbestände.

Unternehmen im Fokus

HelloFresh profitierte von positiven Analystenkommentaren und stieg über die 10-Tage-Durchschnittslinie. Nordex bekam leichten Aufwind. Puma meldete vorläufige Zahlen. Demnach hat sich das EBIT im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag. Sartorius und Siemens Healthineers setzten ihren am Vortag gestarteten Erholungskurs fort. Teamviewer peilt die Widerstandsmarke bei EUR 15 an. ThyssenKrupp legte nach einem U-Boot-Auftrag aus Israel deutlich zu. Valneva zeigte einen starken Rebound nachdem der geplante Corona-Impfstoff einer aktuellen Studie zufolge die Omikron-Variante neutralisiert.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten der European Biotech Index, Global eSports & Gaming, Global Hydrogen Index und Solactive German Mergers & Acquisitions Index.

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Januar vorläufig

USA – Frühindikatoren, Dezember

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.950/16.050/16.245 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.600/15.730/15.850/15.900 Punkte

Der DAX® setzte den gestarteten Erholungskurs fort und schloss oberhalb der Marke von 15.900 Punkten. Damit ist der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zunächst gelungen. Mit einer Erholung bis 15.950 oder gar 16.050 Punkte würde dieser Ausbruch bestätigt. Bis dahin bleibt die Lage labil und das Risiko weiterer Rücksetzer bis 15.730 Punkte immer noch groß.

DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2021– 20.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 21.01.2015– 20.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1SB5 0,23* 16.400 16.500 15.02.2022 DAX® HB1LA5 0,47* 16.100 16.200 15.02.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1L46 0,34* 15.800 15.700 15.02.2022 DAX® HB1L4D 0,57* 16.150 16.050 15.02.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

