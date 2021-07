Tagesausblick für 20.07.: Bären laden Wirkungstreffer!

Die Aktienmärkte starteten mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Für Verunsicherung sorgte der Anstieg der Corona-Infektionszahlen – vor allem in Asien und den USA. „Dies wird zu einer Pandemie der Ungeimpften“, warnte die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky, wie dpa berichtete. So verloren DAX® und EuroStoxx®50 rund drei Prozent und der Dow Jones® in den ersten Handelsstunden rund zwei Prozent. In den vergangenen Wochen griffen Bullen bei Rücksetzern stets beherzt zu. Ob dies auch dieses Mal so sein wird, muss sich zeigen. Die Nervosität ist hoch.

Investoren sattelten auf sichere Wertpapiere um. Sowohl in Europa als auch in den USA tauchten die Renditen langfristiger Staatsanleihen deutlich ab und erreichten den tiefsten Wert seit Februar diesen Jahres. Wer glaubte, Gold und Silber konnte davon profitieren, sah sich jedoch getäuscht. Der Goldpreis tauchte zeitweise unter 1.800 US-Dollar pro Feinunze und schloss schließlich wenig verändert. Palladium, Platin und Silber mussten Verluste hinnehmen. Dies galt auch für den Ölpreis. Mit der erwareteten Einigung der OPEC+ Staaten am Wochenende über die Ölfödermenge ab August, verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund vier Prozent auf 70,80 US-Dollar. Äußerst volatil präsentierte sich gestern zudem der Euro/US-Dollar-Wechselkurs. Nach einem Dip auf 1,176 US-Dollar und damit auf das Tief der vergangenen Woche, schnellte der Devisenkurs zurück über 1,18 US-Dollar. In der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an, welche signifikante liefern könnte.

Unternehmen im Fokus

Gestern beherrschten Minuszeichen die Kurszettel an den Börsen. Im DAX® zählten die Anteilsscheine von MTU Aero Engines, Münchener Rück und RWE zu den größten Verlierern. Der Turbinenhersteller litt unter der schlechten Stimmung im Touristiksektor und Münchener Rück sowie RWE unter der Hochwasserkatastrophe in einigen Teilen Deutschlands. Bayer erhielt den Fast-Track-Status für eine Parkinson-Therapie. Dennoch sank die Aktie in den Bereich des Jahrestiefs. BioNTech kaufte im Bereich Krebstherapien in den USA zu. US-Finanzinvestor Royalty Pharma beteiligt sich an der Kapitalerhöhung bei MorphoSys. Die Münchener schlossen vergangene Woche die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals ab.

Aus Europa stehen heute (finale) Daten von Alstom, Easyjet, Electrolux, Kone, UBS und Volvo zur Veröffentlichung an.

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, Mai

USA – Wohnbaubeginne

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.200/15.310/15.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.800/15.040 Punkte

Der DAX® setzte den Abwärtstrend vom Freitag fort. Dabei gewann die Abwärtsbewegung spürbar an Momentum. Erst im Bereich von 15.100 Punkten gönnten sich die Bären eine Pause. Ob die Bullen nach dem heutigen Wirkungstreffer heute bereits wieder zurückschlagen können, bleibt offen. In den zurückliegenden Wochen ist es ihnen meist gelungen. Anzeichen für eine Erholung zeigen sich frühestens oberhalb von 15.200 Punkten. Viele Investoren werden gar einen Ausbruch über 15.300 Punkte abwarten. Unterhalb von 15.040 Punkten droht hingegen einen weitere Verkaufswelle.

