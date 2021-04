Tagesausblick für 20.04.: DAX pausiert. Banken und Biotechs im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem starken Auftakt und einem neuen Rekord sorgten Gewinnmitnahmen beim DAX® für leichte Verluste. Zwar deuten Wirtschaftsdaten weiter auf eine konjunkturelle Erholung und die Berichtssaison ist zwar gut angelaufen. In den Kursen steckt jedoch bereits viel Fantasie. Der Datenreigen gewinnt in den nächsten Tagen an Fahrt. Zahlreiche US-Tech-Unternehmen melden jedoch erst in der kommenden Woche ihre Quartalszahlen. Zudem bremst die bevorstehende EZB-Zinsentscheidungen die Kauflaune.

Im Vorfeld der Zinsentscheidung zogen die Renditen langfristiger Staatsanleihen in Europa mehrheitlich an. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen in den Bereich des Februarhochs von Minus 0,24 Prozent. In den USA blieb es am Anleihemarkt hingegen ruhig. Die Notierungen für Gold und Silber konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen und stagnierten auf dem Niveau von Freitag. Wenig verändert präsentierte sich auch der Ölpreis. So stagnierte die Notierung mit 66,6 US-Dollar pro Barrel in der Range von Freitag.

CureVac hat einen Antrag auf ein Schnellprüfverfahren für ihren Covid-19-Impfstoff in der Schweiz eingereicht. Die Aktie setzte daraufhin die Aufwärtsbewegung der zurückliegenden Tage fort. Mit Evotec stand ein weiterer Biotechkonzern heute im Fokus. Das Unternehmen gab eine Kooperation in der Krebsforschung mit Kazai Therapeutics bekannt. Commerzbank zeigte einen starken Rebound und schob sich zurück über die Marke von EUR 5. Nach dem starken Auftritt des BVB gegen Bremen am Wochenende, schöpfen die Dortmunder wieder Hoffnung auf einen Champions League-Platz. Anleger quittierten das gute Ergebnis mit einem zweistelligen Kursanstieg. E.On profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Schaeffler-Aktie gab nach guten Daten für das zurückliegende Quartal heute Gas. Nordex sackte heute auf EUR 24 ab. Vergangene Woche meldete der Windanlagenbauer schwache Auftragsdaten.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Stoxx Europe 600 Banks Index.

Morgen veröffentlichen Danone, Kering und Rio Tinto Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA kommen unter anderem von Johnson & Johnson, Netflix und Procter & Gamble Quartalszahlen. Zudem laden Bank of America, Boeing und L’Oreal zur virtuellen Hauptversammlung und Apple lädt am 20. April zur nächsten Keynote.

Widerstandsmarken: 15.380/15.440/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.175/15.300 Punkte

Der DAX® eröffnete zwar mit einem Gap nach oben. Im weiteren Verlauf bröckelten jedoch die Gewinne. Zum Handelsschluss sank der Index allerdings unter die 61,8%-Retracementlinie von 15.380 Punkte. Im Bereich von 15.300 Punkten findet der Index eine solide Unterstützung.

Betrachtungszeitraum: 31.03.2021– 19.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR03Q2 6,73 10.000 16.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 2,85 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 14.04.2014– 19.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

