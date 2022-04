Tagesausblick für 20.04.: DAX fehlen die Impulse. Autoaktien im Fokus!

Die europäischen Aktienmärkte starteten nach dem verlängerten Wochenende mit Abschlägen in die verkürzte Woche. Die Unsicherheitsfaktoren wie die Lage in der Ukraine und die steigenden Anleiherenditen drückten auf die Kauflaune. Ein freundlicher Handelsbeginn in den USA färbte am Nachmittag auf die europäischen Märkte ab und sorgte dafür, dass einige Leitindizes die anfänglichen Verluste ausmerzten oder zumindest deutlich eindämmen konnten. Signifikante Bewegungen zeichnen sich allerdings noch nicht ab. DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50 stecken also weiterhin im Seitwärtstrend fest.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen heute weiter an. Inflationssorgen und damit verbundene Spekulationen auf (weitere) Leitzinserhöhungen belasteten die Rentenmärkte erneut. Eine Stabilisierung oder gar eine nachhaltige Entspannung ist aktuell nicht in Sicht. Dies gilt nicht nur für die europäischen Papiere. Die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere steht inzwischen kurz vor der 3%-Marke. Der anhaltend starke US-Dollar und die steigenden Renditen bremsten die Notierungen von Gold und Silber heute aus. Der Goldpreis rückte somit wieder von der 2.000 US-Dollarmarke ab. Weiterhin volatil präsentierte sicher derweil der Ölpreis. Spekulationen auf ein mögliches Ölembargo seitens der EU trieb den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil Ende vergangene Woche zeitweise über 113 US-Dollar. Heute tauchte die Notierung unter die Marke von 100 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aixtron erreichte heute den höchsten Stand seit Oktober 2021. Delivery Hero sackte heute unter die Unterstützungsmarke von EUR 36,20. Skeptische Analystenkommetare drückten heute den Kurs des Kochbox-Herstellers HelloFresh. Immobilienkonzerne wie Hypoport, LEG Immobilien und Vonovia leiden weiterhin unter dem Renditeanstieg an den Finanzmärkten. Die Aktien setzten ihren Abwärtstrend heute fort. Bei der Aktie des Halbleiterherstellers Infineon deutet sich eine Stabilisierung bei EUR 27 an. Eine Trendwende zeichnet sich allerdings frühestens oberhalb von EUR 28 ab. VW plant die Produktion im chinesischen Shanghai wieder aufzunehmen. Anleger quittierten die Nachricht mit einem Kursplus. Auch die übrigen Autobauer BMW und Mercedes-Benz sowie Autozulieferer wie Continental legten heute den Vorwärtsgang ein.

Morgen legen unter anderem Alcoa, ASML, Carrefour, Danone, Immofinanz, Procter & Gamble, Rio Tinto und Tesla Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa im März. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Deutschland – Erzeugerpreise, März

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Februar NSA

USA – Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

USA – San Franciscos FED-Präsidentin Daly spricht bei der Veranstaltung „Mid-Year Outlook“ des Center for Business and Economic Research

USA – Chicagos FED-Präsident Evans spricht vor dem Peterson Institute for International Economics über die aktuelle Wirtschaftslage und Geldpolitik

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.400/14.820/15.285/15.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.800/14.000/14.100 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach unten. Im weiteren Verlauf pendelte der Index zunächst zwischen 14.000 und 14.100 Punkten. Am späten Nachmittag gelang es, das anfängliche Gap wieder zu schließen. Im Bereich von 14.160 Punkten ging den Bullen allerdings die Puste aus. Damit bleibt das technische Bild zunächst unverändert. Signifikante Bewegungen nach oben oder unten deuten sich frühestens bei einem Ausbruch über 14.400 Punkte oder bei einem Rücksetzer unter 14.100 Punktemarke an.

Betrachtungszeitraum: 22.04.2021–19.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 20.04.2014– 19.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR510Y 3,66* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX® HR4X26 3,34* 13.750 14.250 14.06.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X35 2,74* 14.800 14.300 14.06.2022 DAX® HR4X3C 4,21* 15.600 15.100 14.06.2022

