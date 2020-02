Tagesausblick für 20.02.: DAX peilt 13.800 Marke an. Gold, Telekom und Sixt im Aufwind!

Gute Geschäftszahlen gaben den Märkten heute wieder etwas Auftrieb. Für ein neues Allzeithoch hat es jedoch nicht gereicht. Der DAX® schloss mit einem Plus von rund 0,7 Prozent bei 13.775 Punkten und der EuroStoxx® 50 legte im Tagesverlauf um 0,6 Prozent auf 3.860 Punkte zu. Der TecDAX® stieg derweil auf den höchsten Stand seit Januar 2001. Der Goldpreisanstieg sorgte dafür, dass sich der BANG Index mit vier Goldminenwerten um mehr als drei Prozent verbesserte.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,418 Prozent. Die Notierungen für Edelmetalle zogen mehrheitlich an. Der Silberpreis stieg dabei über die Marke von 18,20 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis setzte die Erholung fort. So gewann der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil knapp zwei Prozent auf 58,90 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute trieben Berichtsdaten die Kurse einiger Einzelwerte kräftig an. Die Deutsche Telekom überraschte die Marktteilnehmer mit starken Zahlen. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Juli 2017. Ähnlich stark präsentierten sich Covestro und Puma nach der Vorlage der Daten für 2019. Infineon zeigte sich nach dem gestrigen intraday-Reversal deutlich erholt und schob sich über die Marke von EUR 22. Ein vergleichbares Bild zeichnete heute die Aktie von Dialog Semiconductor. Hier gilt es jedoch erst noch die Hürde von EUR 40 zu überwinden. Sixt plant den Verkauf der Beteiligung an Sixt Leasing. Das kam bei Anlegern heute gut an.

AXA, Fielmann, Fresenius, Fuchs Petrolub, Krones, MTU Aero Engines und Pfeiffer Vacuum melden morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für März

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Februar

USA – Industrieindex Philly Fed, Februar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 15. Februar

Widerstandsmarken: 13.800/13.920/14.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.460/13.600/13.670 Punkte

Der DAX® legte im Tagesverlauf leicht zu. Allerding liegt bei 13.800 Punkten eine hartnäckige Hürde. Oberhalb dieser Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.920 und im weiteren Verlauf bis 14.000 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 13.600 und 13.670 Punkte. Rücksetzer auf diese Zone trüben das aktuell bullishe Bild noch nicht. Kippt der Index unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis 13.500 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX8AHK 3,53 9.400 14.200 18.06.2020 DAX® HX8AHU 5,12 9.600 14.400 18.06.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

