Tagesausblick für 19.5.: DAX steigt über 11.000. Daimler und ThyssenKrupp stark!

Die Aktienmärkte starteten fulminant in die neue Woche. Lockerungen der Corona-Beschränkungen in zahlreichen Ländern sowie Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, wonach die U-Notenbank alles unternehmen wird, um die USA vor einem Abschwung zu bewahren, versetzte die Marktteilnehmer heute in Kauflaune. Der DAX® und EuroStoxx®50 verbesserten sich jeweils um rund fünf Prozent auf 11.000 Punkte.

Am Anleihemarkt legten die Renditen mehrheitlich zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf Minus 0,50 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,70 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigten sich Palladium, Platin und Silber besonders stark. Palladium stieg dabei über 2.000 US-Dollar pro Feinunze und Platin über die Marke von 800 US-Dollar. Der Ölpreis profitierte ebenfalls von der guten Stimmung. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich um knapp zehn Prozent auf 35,70 US-Dollar.

Daimler muss die Produktion in den USA erneut unterbrechen. Dennoch legte das Papier heute über neun Prozent zu. Softbank bietet der Deutschen Telekom die Anteile an T-Mobile US an. Die Aktie verbesserte sich im Tagesverlauf um rund 2,3 Prozent auf knapp EUR 14. MTU Aero Engines profitierte am meisten von der positiven Stimmung an den Märkten. Der Startschuss für eine nachhaltige Trendwende fällt jedoch frühestens oberhalb von EUR 150. Meldungen des Handelsblatts zufolge schmiedet ThyssenKrupp erneut an einem Plan, die Stahlsparte mit einem Konkurrenten zu verschmelzen. Vom Konzern gab es dazu noch keinen Kommentar. Derweil stellt der Vorstand dem Aufsichtsrat die künftige Strategie vor. Die Marktteilnehmer können der neuen Fusionsidee jedoch durchaus etwas abgewinnen und trieben das Papier über zehn Prozent nach oben. Davon profitierte auch die Aktie des Konkurrenten Salzgitter.

Morgen meldet Dermapharm Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passt möglicherweise die Ziele für 2020 an. Zudem laden 1×1 Drillisch und Deutsche Börse zur virtuellen Hauptversammlung. Der Europäische Automobilverband ACEA meldet Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa. Damit rücken auch die Autobauer BMW, Daimler und VW in den Fokus der Anleger.

USA – Fed-Chef Powell vor dem Bankenausschuss des Senats

Widerstandsmarken: 11.100/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.750/10.880/11.000 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und verbesserte sich im Tagesverlauf weiter auf über 11.000 Punkte. Die nächsten Hürden liegen bei 11.100/11.270 Punkte. Unterstützung findet das Aktienbarometer derweil zwischen 10.750 und 11.880 Punkte. Die Bullen scheinen aktuell am Drücker. Die Stimmung dürfte erst unterhalb von 10.750 Punkte drehen.

